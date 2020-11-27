Дирижеры дорог: что знают абхазские водители о жестах регулировщика

Во время веерных отключений в Абхазии большинство светофоров перестают работать, но на опасных участках их заменяют регулировщики движения. В связи с этим на сайте Sputnik Абхазия провели опрос, насколько хорошо читатели понимают регулировщика.

О том, какие движения регулировщика хорошо знают жители Абхазии, а какие вызвали затруднения, и как ситуация с отключениями светофоров повлияла на движение на дорогах республики, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Отключения света вызывают неудобства не только в быту, но и на дорогах. В это время в республике не работают светофоры, и порой движение на опасных и загруженных участках требует регулировщика. Однако, если водители знакомы с правилами дорожного движения и умеют читать дорожные знаки, то, по мнению директора автошколы "Светофор" Германа Петрова, проблем не будет.

"В связи с веерными отключениями электроэнергии, конечно, некоторым водителям чуть тяжелее стало ездить, потому что светофоры на перекрестках не работают. Не на всех перекрестках есть возможность поставить регулировщиков. Но везде установлены знаки. Люди, которые знакомы с правилами, им это неудобства не вызывает, к сожалению, у нас не все водители такие", – считает он.

Но помимо неграмотности, существует еще одна проблема - отсутствие культуры вождения и взаимоуважения.

"В том же Сочи, если ты выезжаешь со второстепенной дороги, люди, которые едут по главной, останавливаются, пропускают тебя. У нас это фактически единицы делают. Тот же самый поворот на Новый район, чтобы выехать на главную дорогу, нужно ждать долго. Машины едут сплошным потоком. Редко кто останавливается и пропускает. Надо просто немного уважительнее друг к другу относиться. В целом водители, конечно, справляются в такой ситуации. Просто нужно быть аккуратнее за рулем", – добавил он.

После введения веерных отключений, на некоторых опасных участках Госавтоинспекция Абхазии поставила регулировщиков. В целом, по данным ГАИ, отсутствие света и светофоров отрицательно не повлияли на ситуацию на дорогах. За этот период не было зарегистрировано ни одного ДТП.

"Эта работа проходила в штатном режиме, в соответствии с правилами дорожного движения. Наши граждане соответствовали всем обозначениям регулировщика. Никаких происшествий не было зарегистрировано. Все было хорошо", – подчеркнул начальник ГАИ Батал Агрба.

Направо поедешь…

Хоть регулировщики и работают на опасных участках, но, как выяснилось, не все водители знакомы с их движениями. С 24 ноября на сайте Sputnik Абхазия проходил опрос по движениям регулировщика. Читателям предлагалось шесть, на первый взгляд, простых вопросов.

Вопрос "Регулировщик на перекрестке поднял жезл вверх. Ваши действия?" не вызвал сомнения у большинства участников опроса. 78,6 процента знали, что в этом случае движение запрещено. 10,7 процента думают, что этот жест разрешает двигаться направо, а еще 10,7 % в такой ситуации поехали бы в любом направлении.

А вот "Жезл регулировщика на перекрестке направлен вправо" разделил мнения практически надвое. 53,8 процента ответили правильно – можно свернуть налево. 38,5 процента считают, что им открыты все четыре стороны. А 7,7 процента думают, что нужно двигаться в том же направлении, куда глядит жезл.

Весьма неоднозначно ответили участники опроса на: "Жезл регулировщика направлен в вашу сторону. Что это значит?". Лишь 41,6 процента ответивших знает, что необходимо прекратить движение. 25 процентов уверены, что разрешено движение направо, 16,7 процента приняли этот знак за собственное преимущество на дороге и столько же человек думают, что можно двигаться в любом направлении.

Очень непростым оказался вопрос "Регулировщик на перекрестке указывает жезлом влево". На этот вопрос лишь только 33,3 процента знали правильный ответ – продолжать движение в любом направлении. А большинство же, 44,5 процента завернули бы только налево. 11,1 процента думают, что в такой ситуации могут повернуть направо. Столько же человек в такой ситуации поехали бы прямо.

А вот, если регулировщик повернулся спиной или грудью, то большинство знает, что движение запрещено. 63,1 процента ответили правильно. 31,6 процента думают, что этот знак регулировщика ни о чем не говорит. И 5,3 процента готовы двигаться в любом направлении, кроме прямо.

Самым простым оказался вопрос "На перекрестке – светофор, знаки приоритета и регулировщик. Чем будете руководствоваться?" Абсолютное большинство знает, что здесь слово, а точнее жест, за регулировщиком. Только 7,7 процента опрошенных считают, что водитель вправе сам выбирать в зависимости от дорожной ситуации.

По результатам можно сказать, что в целом участники опроса неплохо знакомы с жестами регулировщика. Однако не все знают, что если "палка вверх устремлена — всем стоять велит она".