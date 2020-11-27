Оперштаб: еще две смерти и 66 новых случаев COVID-19 зафиксированы в Абхазии

СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции протестировали 206 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 66 из них, сообщает оперштаб Абхазии.
В сообщении говорится также и о двух летальных случаях, произошедших за минувшие сутки в республике.
27 ноября в Гудаутском ковидном госпитале скончался пациент 66 лет с подтвержденным COVID-19 и двусторонней внебольничной полисегментарной пневмонией. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности, уточняет оперштаб.
26 ноября в мобильном госпитале в Сухуме скончался пациент 69 лет, у него была подтверждена новая коронавирусная инфекция тяжелого течения и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения. Несмотря на проводимую терапию, мужчина умер от острой прогрессирующей полиорганной недостаточности.
На данный момент в Гудаутском госпитале на стационарном лечении находятся 69 человек, у 57 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 16 пациентов – средней степени тяжести.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, проходят лечение 39 пациентов с COVID-19. Состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии три человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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