Оперштаб: еще две смерти и 66 новых случаев COVID-19 зафиксированы в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день – 5798. Выздоровевших 3671 человек, летальных случаев 79.

СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции протестировали 206 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 66 из них, сообщает оперштаб Абхазии.

В сообщении говорится также и о двух летальных случаях, произошедших за минувшие сутки в республике.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

27 ноября в Гудаутском ковидном госпитале скончался пациент 66 лет с подтвержденным COVID-19 и двусторонней внебольничной полисегментарной пневмонией. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности, уточняет оперштаб.

26 ноября в мобильном госпитале в Сухуме скончался пациент 69 лет, у него была подтверждена новая коронавирусная инфекция тяжелого течения и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения. Несмотря на проводимую терапию, мужчина умер от острой прогрессирующей полиорганной недостаточности.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутском госпитале на стационарном лечении находятся 69 человек, у 57 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 16 пациентов – средней степени тяжести.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, проходят лечение 39 пациентов с COVID-19. Состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии три человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.