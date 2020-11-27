Итоги аграрного года и сотрудничество обсудили специалисты Абхазии и России

СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Расширенная встреча специалистов аграрной сферы Абхазии и России состоялась в правительстве в пятницу 27 ноября, сообщает Управление пресс-службы и информации Кабмина Абхазии.

На встрече рассматривались вопросы состояния отрасли, перспективы создания новых объектов сельхозпроизводства, пути повышения качества урожая, совместной организации мероприятий по борьбе с вредителями растений. Делегация Минсельхоза России предварительно посетила предприятия агропромышленного комплекса республики и провела экспертные консультации с сельхозтоваропроизводителями.

В мероприятии приняли участие представители государственных учреждений Абхазии аграрной сферы, экологии, защиты флоры. В состав российской делегации вошли представители ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр", ФГБУ "Госсорткомиссия", Сочинского научно-исследовательского Центра РАН.

Открывая встречу, вице-премьер Беслан Джопуа поблагодарил руководство Минсельхоза России за своевременную помощь в борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур. Он отметил, что благодаря проведенным мероприятиям по борьбе с вредителями и естественным благоприятным погодным условиям урожай цитрусовых в этом году очень высокий.

"Можно говорить о том, что показатели превышают прошлогодние за аналогичный период в пять-семь раз. Кроме того, правительство Абхазии заблаговременно подготовилось к упрощенным мерам по перевозке сельхозпродукции из Абхазии в РФ. Благодаря этим мерам экспортеры в короткие сроки провозят продукцию через границу, пользуясь услугами специализированного таможенного поста ФТС России в Абхазии", - сказал вице-премьер.

Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хаутов в свою очередь сказал, что традиционные встречи в таком формате направлены на взаимный обмен мнениями по общим проблемам, а также выразил намерение "точечно обсудить инструменты развития взаимоотношений".

"Наша сегодняшняя встреча является своего рода подведением итогов аграрного года. То, что мы увидели, а также мнения экспертов свидетельствует о том, что этот год для Абхазии был успешным. Мы благодарим за этот результат всех аграриев страны, работающих на защиту урожая", - подчеркнул он.

Крупный блок повестки встречи был посвящен вопросам фитосанитарного благополучия: абхазская сторона представила ряд презентаций о проделанной работе в этой сфере, рассказала об этапах комплекса мероприятий по борьбе с мраморным клопом при поддержке российских коллег.

Затем участники перешли к обсуждению комплекса мероприятий по повышению эффективности работы аграрного сектора экономики. Речь шла о реализации новых инвестпроектов сельхозотрасли, перспективе закладки садов плодовых культур, учреждения предприятий по переработке фруктов и овощей, их дальнейшей экспортной реализации под единым государственным брендом.

Абхазская сторона представит предложения по развитию сельского хозяйства и учреждению предприятий, необходимых для ее развития на первом этапе, с разбивкой по районам. Проекты далее будут обсуждаться в формате селекторных совещаний и в рамках работы узких специализированных рабочих групп.

Кроме того, российская сторона сообщила абхазским коллегам, что помимо рассмотрения портфеля новых проектов, готова оказывать содействие в предоставлении специалистов для консультативной помощи, проведения технического аудита уже работающих сельхозпредприятий с целью актуализации их финансовой и производственной модели и успешной реализации проекта.