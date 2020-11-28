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Абхазская таможня пресекла ввоз незадекларированного оборудования

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В Абхазии
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Материалы по административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии. 

СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. В автомобиле гражданина Абхазии при досмотре на таможенном посту "Псоу" были обнаружены незадекларированные вентиляторы охлаждения в количестве 1056 единиц, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета. 

Досмотр транспортного средства был произведен инспекторами таможенного поста "Псоу" ГТК совместно с оперуполномоченным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии.

Незадекларированные вентиляторы охлаждения
Сайт: ГТК Абхазии
Незадекларированные вентиляторы охлаждения

По данным Государственного таможенного комитета Абхазии на 18 ноября, за десять месяцев текущего года в республику завезено 43 414 единиц оборудования для майнинга криптовалют. С 2016 по конец 2019 года показатели ввоза составили 21 218 единиц.


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