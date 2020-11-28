Абхазская таможня пресекла ввоз незадекларированного оборудования

Материалы по административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.

СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. В автомобиле гражданина Абхазии при досмотре на таможенном посту "Псоу" были обнаружены незадекларированные вентиляторы охлаждения в количестве 1056 единиц, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета.

Досмотр транспортного средства был произведен инспекторами таможенного поста "Псоу" ГТК совместно с оперуполномоченным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии.

Сайт: ГТК Абхазии Незадекларированные вентиляторы охлаждения

По данным Государственного таможенного комитета Абхазии на 18 ноября, за десять месяцев текущего года в республику завезено 43 414 единиц оборудования для майнинга криптовалют. С 2016 по конец 2019 года показатели ввоза составили 21 218 единиц.