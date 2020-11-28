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Два пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале за сутки

© Sputnik / Алексей Даничев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1020)
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 85 человек из 238 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Гудаутском госпитале за последние сутки, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

© Sputnik / Марианна Кубрава
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Мужчина, 1946 года рождения, был доставлен в Гудатскую ЦРБ 19 октября. Несмотря на всю проводимую терапию, он умер утром 28 ноября.

Второй пациент, 74 лет, был доставлен в госпиталь 26 октября, он скончался 27 ноября, несмотря на оказываемую медицинскую помощь. 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 67 человек, у 56 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья семи пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента с COVID-19, один в тяжелом состоянии здоровья.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находится 45 пациентов: состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии два человека.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 5883 человек. 81 летальный случай. Выздоровели 3678 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1020)

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