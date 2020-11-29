Военный комиссар Абхазии: служба в армии стала непопулярной

На военную службу призываются граждане Абхазии с 18 до 27 лет. В рамках осенней призывной кампании 2020 года на службу призвано 330 человек .

СУХУМ, 29 нояб – Sputnik. В рамках осеннего призыва в Абхазскую армию призваны будут лишь около 65 процентов из тех, кто по закону должен пройти службу, рассказал в интервью радио Sputnik военный комиссар Абхазии Беслан Тарба.

"Это очень малое количество, и в прошлом году было мало. Молодые люди не изъявляют большого желания служить в армии. Думаю, во многом виноваты родители, которые придумывают множество причин. Пока мы несколько раз не придем домой с повесткой, они сами не приходят на комиссию", - сказал он.

По словам Тарба, большинство молодых людей призывного возраста предпочитают после школы получить высшее образование.

"Служба в армии давно стала непопулярной. Многие поступают в российские вузы, после бакалавриата идут в магистратуру, а потом и в аспирантуру. Затем их невозможно призвать в армию, ведь призывной возраст по закону только до 27 лет", - добавил он.

По мнению Тарба, для борьбы с уклонистами стоит внести коррективы в законы, ведь штраф за однократное уклонение от призыва составляет всего 300 рублей.

Военный комиссар отметил, что, уклоняясь от армии, некоторые делают причиной эпидемиологическую ситуацию. Однако в рядах армии строго соблюдают все меры предосторожности, регулярно измеряют солдатам температуру, если выявляют высокую, то отправляют домой и следят за их состоянием, подчеркнул Тарба.

По словам военного комиссара, в 2020 году осенняя призывная кампания должна была начаться в октябре, но в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Абхазии пришлось перенести призыв на месяц позже, на 3 ноября. Призыв должен закончиться до 22 декабря, но в связи с тем, что пока что не удалось выполнить план по количеству призывников, в этом году набор придется продлить, отметил Тарба.

Первого октября президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о призыве в октябре-декабре 2020 года граждан республики на военную службу и об увольнении проходящих службу по призыву.

На военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву. Всего призвано 330 человек.

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