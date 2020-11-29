Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 ноября

СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. В понедельник 30 ноября в Абхазии будет небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.
Атмосферное давление - 763 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное – 2-3 балла.
Влажность воздуха – 60-80%.