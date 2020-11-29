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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 ноября

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (537)
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Sputnik Абхазия
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На территории Черноморского побережья Республики Абхазия в среду дневная температура поднимется до +17°С.

СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. В понедельник 30 ноября в Абхазии будет небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 763 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +12°С до +17°С.

Температура морской воды +16°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное – 2-3 балла.

Влажность воздуха – 60-80%.

                           

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (537)

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