Ремонт канализационных насосных станций в Гудауте приблизился к завершению

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Ремонт двух канализационных насосных станций (КНС) в Гудауте подходит к завершению, рассказал корреспонденту Sputnik замначальника Управления капитального строительства Демир Гамисония.

"В рамках реализации этой работы отремонтирована высоковольтная линия, питающая КНС-1 и КНС-2, проложен напорный коллектор до планируемых очистных сооружений, и мероприятие завершится в течение двух недель", - отметил он.

Гамисония уточнил, что очистные сооружения, к которым должны подключить КНС, расположены между селом Приморское и Гудаутой. Они были построены еще в советское время и тоже нуждаются в ремонте. Этот объем работ также запланирован, но пока не включен в Инвестпрограмму последующих лет.

© Sputnik / Бадри Есиава Ремонт канализационной насосной станций в Гудауте

Ремонт канализационных насосных станций начался в 2017 году и проводится в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазия 2017-2019 годов. Стоимость проекта составила 152 миллиона рублей, из которых десять миллионов рублей перешли в программу на 2020-2022 годы.