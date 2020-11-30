Прогноз погоды на вторник 1 декабря

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления.

СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Во вторник 1 декабря в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления.

Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный 1–6 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +1 до +6°С, днем от +12 до +17°С.

Температура морской воды +15°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80%.