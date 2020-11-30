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Аслан Бжания провел совещание с главами городов и районов

© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия
В Абхазии
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На встрече обсуждалась ситуация в регионах страны, ход исполнения местных бюджетов, эпидемиологическая обстановка.

СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с главами городов и районов республики, сообщается на официальном сайте главы государства.

© Sputnik / Александр Кряжев
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О том, как обстоят дела с исполнением бюджета, о предпринимаемых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, о состоянии дел в сельском хозяйстве и социальной сфере президенту доложили мэр Сухума, главы администраций Галского, Ткуарчалского, Очамчырского, Гулрыпшского, Сухумского, Гудаутского и Гагрского районов, а также главы городов Новый Афон и Пицунда.

Президент Абхазии призвал глав регионов детально изучить ситуацию во всех сферах в возглавляемых ими городах и районах.

"Необходимо составить так называемые паспорта регионов. Вы должны обладать информацией о площади занятых сельхозугодий, количестве трудоспособного населения, сколько из них трудоустроено, и другие важные цифры, это очень важно", - сказал Бжания, а также указал на необходимость оказания содействия малому и среднему бизнесу и поддержки "тех, кто самостоятельно содержит свои семьи, создают рабочие места".

Кроме того, президент отметил необходимость улучшения взаимодействия региональных руководителей с правоохранительными органами.

Во встрече приняли участие руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, его заместители Саида Бутба, Джансух Нанба, Зураб Каджая и заместитель председателя СГБ Тимур Ахиба.

В завершении совещания Аслан Бжания сообщил главам городов и районов, что, как только улучшится эпидемиологическая ситуация в стране, он продолжит проведение встреч в регионах.


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