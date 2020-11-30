Еще три человека с коронавирусом скончались в Абхазии

Общее число выявленных на сегодняшний день случаев коронавируса в Абхазии достигло 5970. Выздоровели 3845 человек, летальных случаев 84.

СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии прошли 308 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 87 из них, три человека из числа зараженных скончались, сообщает оперштаб по коронавирусу.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

Ковид-положительный пациент 1954 года рождения скончался в Гудаутском госпитале 29 ноября. Мужчина был доставлен в госпиталь 16 октября с осложнением основного заболевания "внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония". Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти мужчину не удалось.

Также 29 ноября в Гудаутском ковидном госпитале скончался пациент 1936 года рождения. Мужчина был доставлен в госпиталь 22 ноября и с 26 ноября находился в реанимационном отделении. Отмечается, что у мужчины были сопутствующие хронические заболевания.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

‌28 ноября в мобильном госпитале в Сухуме скончался пациент 1940 года рождения, с коронавирусной инфекцией тяжелого течения и осложнением основного заболевания " внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения". Несмотря на всю проводимую терапию, мужчина умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

На данный момент в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 79 человек, у 65 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 16 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии три человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.