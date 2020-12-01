Ушел из жизни Народный артист Абхазии Вахтанг Возба

Вахтанг Возба - один из основоположников Госансамбля "Шаратын", руководил детской хореографической студией "Иааирума" при ансамбле.

СУХУМ, 1 дек - Sputnik. На 68-м году ушел из жизни известный танцор, ведущий солист Государственного ансамбля народного танца Абхазии "Шаратын" имени Эдуарда Бебия, Народный артист Абхазии Вахтанг Возба, сообщает Министерство культуры.

Талантливый и яркий танцор, посвятивший свою жизнь развитию и популяризации абхазского хореографического искусства, он был одним из основоположников ансамбля "Шаратын", отмечается в сообщении.

"Кончина Вахтанга Возба - невосполнимая утрата для всей национальной культуры Абхазии. Он обладал высоким профессионализмом, артистичностью и харизмой, был настоящим любимцем публики не только в Абхазии, но и за ее пределами. Его вклад в пропаганду танцевального искусства Абхазии неоценим", - пишет Минкульт на своей странице в Facebook.

Вахтанг Возба родился в 1952 году. В 1971 году окончил хореографическое отделение Сухумского культрпросветучилища, а в 1991 году географический факультет Абхазского государственного университета.

С 1970 года Возба был ведущим солистом Государственного ансамбля "Шаратын", позже работал репетитором в ансамбле, а также был художественным руководителем детского хореографического ансамбля "Иааирума". Вместе с коллективом побывал более чем в 30 городах мира.

В 1990 году ему было присвоено звание "Народный артист Абхазии", в 2000 году награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.

Многим зрителям Вахтанг Возба известен по роли Махаза в фильме "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным".