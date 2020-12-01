Интернет-провайдер Абаза Телеком опроверг информацию о хакерской атаке

Информация о том, что один из крупнейших Интернет-провайдеров Абхазии подвергся хакерской атаке, появилась в местных телеграм-каналах 30 ноября.

СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Интернет-провайдер Абаза Телеком сообщил Sputnik Абхазия о том, что информация о хакерской атаке провайдера, появившаяся накануне, не подтвердилась.

30 ноября в местных телеграм-каналах появилась информация о том, что база Абаза Телеком была подвергнута хакерской атаке, в результате которой, как утверждают авторы, в сеть утекли зашифрованные данные абонентов.

© Sputnik Скриншот поста об утечке данных абонентов Абазы Телеком

"Мы не проигнорировали сообщения телеграм-каналов и провели служебное расследование. По его итогам информация не подтвердились. Мы открыты к сотрудничеству со всеми, у кого есть какая-либо информация, даже неподтвержденная", - отметили в компании.

Интернет-провайдер Абаза Телеком работает в Абхазии с 2013 года.