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Интернет-провайдер Абаза Телеком опроверг информацию о хакерской атаке

© Sputnik / Владимир Трефилов
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201201/1031381608/Internet-provayder-Abaza-Telekom-oproverg-informatsiyu-o-khakerskoy-atake-.html

Информация о том, что один из крупнейших Интернет-провайдеров Абхазии подвергся хакерской атаке, появилась в местных телеграм-каналах 30 ноября.

СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Интернет-провайдер Абаза Телеком сообщил Sputnik Абхазия о том, что информация о хакерской атаке провайдера, появившаяся накануне, не подтвердилась.

30 ноября в местных телеграм-каналах появилась информация о том, что база Абаза Телеком была подвергнута хакерской атаке, в результате которой, как утверждают авторы, в сеть утекли зашифрованные данные абонентов.

© Sputnik
Скриншот поста об утечке данных абонентов Абазы Телеком

"Мы не проигнорировали сообщения телеграм-каналов и провели служебное расследование. По его итогам информация не подтвердились. Мы открыты к сотрудничеству со всеми, у кого есть какая-либо информация, даже неподтвержденная", - отметили в компании.

Интернет-провайдер Абаза Телеком работает в Абхазии с 2013 года.


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