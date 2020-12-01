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Людмила Скорик: вакцинация от сезонного гриппа не ослабляет иммунитет

© Foto / Минобороны РФ
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Вакцинация от сезонной гриппозной инфекции на территории Абхазии началась в этом году 12 ноября.

СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вакцинация от сезонного гриппа не может ослабить иммунитет человека, сказала в интервью Sputnik главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

© Foto / Пресс-служба Минобороны РФ
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По ее словам, не обосновано мнение о том, что вакцинация от сезонного гриппа может ослабить иммунную систему, тем самым увеличить риск заболевания коронавирусной инфекцией. При этом она отметила важность соблюдения мер безопасности вне зависимости от того, сделал человек вакцину от сезонного гриппа или же нет.

"На период выработки вакцинального иммунитета надо себя поберечь, а не бегать по центральному рынку, целоваться и обниматься со всеми, так, естественно, никакая вакцинация не спасет", - сказала она.

Для того, чтобы в организме человека появились антитела к сезонному гриппу, необходимы две недели.

© Sputnik / Георгий Зимарев
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"Первые дозы вакцины были розданы медицинским учреждениям для вакцинации всех медицинских работников. Сезонный грипп не щадит в первую очередь группы риска, в которые медицинские работники попадают однозначно. В группу риска также попадают пожилые люди с ослабленным здоровьем, для которых гриппозная инфекция особенно опасна. Пока у нас есть время на прививку от сезонного гриппа, который к нам приходит обычно в конце января", - отметила Скорик.

Она сообщила, что вакцинация проводится бесплатно в поликлиниках республики препаратом российского производства "Ультрикс", который привозят в Абхазию в течение трех последних лет. По словам Людмилы Скорик, вакцина хорошо переносится, побочных действий не имеет, за исключением редких случаев покраснения кожи.

Главный санитарный врач страны сказала, что вакцинация от сезонного гриппа продлится как минимум до конца текущего года.


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