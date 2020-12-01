Прогноз погоды на среду 2 декабря

СУХУМ, 1 дек - Sputnik. В среду 2 декабря в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

По оценке метеорологов, синоптическая обстановка существенно не изменится. Территория по-прежнему остается в зоне влияния юго-западной окраины обширного Сибирского антициклона.

Атмосферное давление повышенное.

Ветер от слабого до умеренного, 2-7 метров в секунду, в порывах местами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от + 4°С до +9°С, днем +12°С до +17°С.

Температура морской воды +15°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.