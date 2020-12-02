Число случаев COVID-19 в Абхазии за время пандемии превысило шесть тысяч

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 122 человек из 396 протестированных за последние сутки в Абхазии.

СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии за все время пандемии составляет 6092, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

© Sputnik Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 84 человека, у 57 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 13 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице - 32 человека с COVID-19, состояние здоровья двоих пациентов тяжелое.

© Sputnik Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, лечатся 43 пациента с коронавирусной инфекцией: состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии четыре человека.

За все время пандемии в Абхазии зафиксировано 84 летальных случаев. Выздоровели 4002 человека.