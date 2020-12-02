Минпрос Абхазии подписал договор с Белгородским технологическим университетом

Договор предполагает взаимодействие Минпросвещения Абхазии и Белгородского технологического университета в развитии образования, науки и культуры.

СУХУМ, 2 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлиа подписал договор о сотрудничестве с директором института организации и управления набором Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова Сергеем Булгаковым в среду 2 декабря.

Сергей Булгаков отметил, что договор предполагает взаимодействие Минпросвещения Абхазии и Белгородского технологического университета в развитии образования, науки и культуры.

"Для ребят, выпускников школ и не только для них, предоставляется возможность поучаствовать в олимпиадном движении, чтобы выявить талантливую молодежь, чтобы развивать творческие способности ребят по информатике, математике", - сказал Булгаков.

Он отметил, что Абхазии нужны инженерные кадры, чтобы развивать народное хозяйство, чтобы республика становилась богаче и краше.

Министр просвещения Абхазии Инал Габлиа поблагодарил Сергея Булгакова за то, что он лично посетил Абхазию.

"Мы со своей стороны будем содействовать нашему дальнейшему сотрудничеству", - сказал министр. Он также выразил признательность за то, что представители Абхазии смогут принять участие в олимпиаде по математике и информатике, которая пройдет в Москве.

Министр проинформировал, что на данный момент первый этап олимпиады проходит в Абхазии в режиме онлайн.

Габлиа подчеркнул, что Минпросвещения Абхазии взаимодействует с Белгородским технологическим университетом на протяжении четырех лет, и этот опыт показал свою эффективность.