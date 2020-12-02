Прогноз погоды на четверг 3 декабря

СУХУМ, 2 дек - Sputnik. В четверг 3 декабря в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 767 миллиметров ртутного столба.

Ветер от слабого до умеренного, 1-6 метров в секунду, в порывах местами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем +12°С до +17°С.

Температура морской воды +15°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.