Прогноз погоды на четверг 3 декабря

СУХУМ, 2 дек - Sputnik. В четверг 3 декабря в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.
Атмосферное давление - 767 миллиметров ртутного столба.
Ветер от слабого до умеренного, 1-6 метров в секунду, в порывах местами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем +12°С до +17°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.