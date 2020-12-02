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Прогноз погоды на четверг 3 декабря

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (541)
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Sputnik Абхазия
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Территория Абхазии по-прежнему остается в зоне влияния юго-западной окраины обширного Сибирского антициклона.

СУХУМ, 2 дек - Sputnik. В четверг 3 декабря в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 767 миллиметров ртутного столба. 

Ветер от слабого до умеренного, 1-6 метров в секунду, в порывах местами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С,  днем +12°С до +17°С.

Температура морской воды +15°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (541)

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