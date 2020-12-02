Бжания: военное взаимодействие с Россией приобретает большую актуальность

Президент Абхазии, главнокомандующий Вооруженными силами Аслан Бжания утвердил План по боевой и морально-психологической подготовке военнослужащих за зимний период обучения, сообщается на сайте главы государства.

СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Вопросы военного взаимодействия с Российской Федерацией приобретают еще большую актуальность, заявил президент Абхазии Аслан Бжания по итогам инспекционной поездки по подразделениям Минобороны республики. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Глава государства в сопровождении секретаря Совета безопасности Сергея Шамба посетил подразделения Министерства обороны, расположенные в восточной части Абхазии.

Бжания удовлетворительно оценил боеготовность Вооруженных сил.

"При этом мы должны быть реалистами и говорить о существующих проблемах, которые требуют разрешения. С учетом той обстановки, которая складывается вокруг Абхазии, на Южном Кавказе, вопросы военной безопасности остаются на первом плане. Вопросы военного взаимодействия с Российской Федерацией приобретают еще большую актуальность. Мне было необходимо самому посмотреть, как обстоят дела. Такого рода поездки по частям Министерства обороны будут продолжены. По их итогам будут приняты меры по повышению боевой готовности наших Вооруженных сил", - сказал президент Абхазии.

Бжания также ознакомился с условиями несения службы военнослужащими, материально-техническим оснащением частей Вооруженных сил. Президент посетил полигон Нагвалоу, который совместно используется Вооруженными силами Абхазии и военнослужащими седьмой российской базы.