Экспорт мандаринов в Россию составил более 12 тысяч тонн с начала сезона

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел рабочую встречу с министром по налогам и сборам Дауром Курмазия и председателем Государственного таможенного комитета Гурамом Инапшба.

СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Экспорт мандаринов из Абхазии в Россию с начала сезона составляет 12 966 950 килограммов, заявил на рабочей встрече с премьер-министром Александром Анкваб председатель Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

"После урегулирования проблемных вопросов с российскими коллегами объемы экспортируемых цитрусовых увеличились и за последние сутки перемещено через таможню 900 тонн 404 килограмма мандарин. На сегодняшний день экспорт мандарин составляет 12 966 950 килограммов", - отметил Инапшба.

В ходе встречи глава ГТК рассказал о внешнеэкономической деятельности, отметив, что товарооборот за 11 месяцев 2020 года совершен на сумму 23 миллиарда 217 миллионов рублей при плане 25 миллиардов 430 миллионов рублей.

"Выполнение отстает от плана за данный период на два миллиарда 187 миллионов рублей, однако превышает фактическую цифру товарооборота за 11 месяцев 2019 года", - подчеркнул Инапшба.

По данным председателя ГТК, импорт от общей суммы товарооборота в 2020 году составил по-прежнему большую часть, он осуществлен на сумму 17 миллиардов 343 миллиона рублей, а экспорт – пять миллиардов 900 миллионов рублей. © Sputnik / Александр Кряжев Ковидная пора: как районы Абхазии исполняют планы по местным бюджетам

Что касается начислений таможенных платежей, то по состоянию на 1 декабря 2020 года фактические начисления равны одному миллиарду 660 миллионам рублей, что на 210 миллионов меньше планового показателя. Так, исполнение за 11 месяцев составило 89%, что равно показателям прошлого года.

Глава ГТК также отметил, что за период действия запрета на ввоз оборудования для майнинга криптовалют на границе задержано 2462 единицы такого оборудования.

В рамках встречи с Александром Анкваб министр по налогам и сборам Даур Курмазия сообщил, что налоговых поступлений в бюджет за 11 месяцев на 11% меньше планового показателя: исполнение составило 88,9%, это два миллиарда 230 миллионов рублей.

Планы перевыполнили Ткуарчалский, Сухумский, Очамчырский и Гулрыпшский районы. По-прежнему самый высокий уровень невыполнения зафиксирован в Гагрском (исполнение 65,8%) и Гудаутском (исполнение 81,6%) районах.

Но несмотря на низкие показатели, исполнение бюджета в этих районах превышает цифры прошлого года.

По сообщению Курмазия, за ноябрь отставание от плана практически не зафиксировано, в бюджет поступило 199 миллионов 743 тысячи рублей.