Более ста новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии за сутки

СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 112 человек из 493 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 95 человек, у 81 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.
- Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии© Sputnik
- Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии© Sputnik
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находится 40 пациентов с коронавирусом: состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии четыре человека.
По данным Минздрава, в октябре в Абхазии зафиксировано 2777 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 27 человек.
В ноябре число заболевших снизилось до 1668 человек. За этот период зафиксировано 42 летальных случая. За весь период пандемии скончалось 84 человека.
Отмечается, что по Сухуму и Сухумскому району выявлено более 3000 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Гудаутском районе – 1047, в Гагрском районе – 628, в Очамчырском – 557, в Галском – 228, в Гулрыпшском – 227, в Ткуарчалском – 194. Общее число выздоровевших составило более 4000 человек. За октябрь - более 1500 человек, в ноябре столько же.