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Более ста новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии за сутки

© Sputnik / Евгений Одиноков
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1024)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 6204 человека. 84 летальных случая. Выздоровели 4183 человека.

СУХУМ, 2 дек -  Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 112 человек из 493 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 95 человек, у 81 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

  • Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии
    © Sputnik
  • Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии
    © Sputnik
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© Sputnik
Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находится 40 пациентов с коронавирусом: состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии четыре человека.

По данным Минздрава, в октябре в Абхазии зафиксировано 2777 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 27 человек.

В ноябре число заболевших снизилось до 1668 человек. За этот период зафиксировано 42 летальных случая. За весь период пандемии скончалось 84 человека.

Отмечается, что по Сухуму и Сухумскому району выявлено более 3000 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Гудаутском районе – 1047, в Гагрском районе – 628, в Очамчырском – 557, в Галском – 228, в Гулрыпшском – 227, в Ткуарчалском – 194. Общее число выздоровевших составило более 4000 человек. За октябрь - более 1500 человек, в ноябре столько же.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1024)

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