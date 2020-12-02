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Абхазия откроет временный коридор на границе с Грузией

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201202/1031392053/Abkhaziya-otkroet-vremennyy-koridor-na-granitse-s-Gruziey.html

Пропуск следующих из Грузии граждан Абхазии через гуманитарный коридор будет осуществляться с 9:00 до 19:00 с 3 по 10 декабря 2020 года.

СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Абхазия временно открывает КПП "Ингур" для приема находящихся в Грузии граждан и жителей республики, сообщается на сайте СГБ. 

Для прибывающих в Абхазию лиц обязательным будет прохождение на границе медико-санитарного контроля с обязательным предъявлением справки об отсутствии COVID-19, выданной медучреждениями Грузии не позднее 72 часов до момента пересечения границы.

Прохождение государственной границы будет осуществляться по следующим документам:

  • справка об отсутствии COVID-19 (не позднее 72 часов до момента пересечения пункта пропуска) – на каждого следующего через границу, включая детей;
  • паспорт гражданина Республики Абхазия, удостоверяющий личность гражданина РА за пределами Республики Абхазия;
  • общегражданский внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия      (образца 2016 года);
  • вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Абхазия,
  • справка (форма № 9), выданная органами МВД Республики Абхазия;
  • для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка.

В прошлый раз Абхазия открывала границу с Грузией с 5 по 9 августа. 


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