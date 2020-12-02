Абхазия откроет временный коридор на границе с Грузией

СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Абхазия временно открывает КПП "Ингур" для приема находящихся в Грузии граждан и жителей республики, сообщается на сайте СГБ.
Для прибывающих в Абхазию лиц обязательным будет прохождение на границе медико-санитарного контроля с обязательным предъявлением справки об отсутствии COVID-19, выданной медучреждениями Грузии не позднее 72 часов до момента пересечения границы.
Прохождение государственной границы будет осуществляться по следующим документам:
- справка об отсутствии COVID-19 (не позднее 72 часов до момента пересечения пункта пропуска) – на каждого следующего через границу, включая детей;
- паспорт гражданина Республики Абхазия, удостоверяющий личность гражданина РА за пределами Республики Абхазия;
- общегражданский внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия (образца 2016 года);
- вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Абхазия,
- справка (форма № 9), выданная органами МВД Республики Абхазия;
- для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка.
В прошлый раз Абхазия открывала границу с Грузией с 5 по 9 августа.