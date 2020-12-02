Абхазия откроет временный коридор на границе с Грузией

В Абхазии продолжаются рейды по выявлению и отключению нелегальных ферм по добыче криптовалюты.

Информация о том, что помощник президента по стратегическим коммуникациям Ренат Карчаа подает в отставку в связи с "несогласием с бездействием Аслана Бжания по всем ключевым направлениям", распространилась в социальных сетях в среду 2 декабря.