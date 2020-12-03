Более четырех тысяч человек незаконно пересекли границу Абхазии с Грузией с марта

Абхазия временно открыла контрольно-пропускной пункт "Ингур" 3 декабря для приема находящихся в Грузии граждан и жителей республики.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. С момента закрытия границы с Грузией в связи с пандемией российские пограничники зафиксировали более четырех тысяч попыток незаконного пересечения границы, сказал в интервью радио Sputnik начальник погранотряда Службы государственной безопасности Абхазии Рустам Латипов.

"В прошлые годы, когда контрольно-пропускной пункт "Ингур" был открыт, показатели по незаконному пересечению границы были намного меньше. Учитывая в том числе это обстоятельство, было решено открыть гуманитарный коридор на одну неделю", - заметил Латипов.

В течение этого времени, жители Галского района, оказавшиеся на грузинской стороне, смогут вернуться в республику, также люди, поехавшие в Грузию для получения неотложной медицинской помощи, проинформировал начальник пограничного отряда.

"По нашей информации, по различным причинам на территории Грузии оказались наши граждане", - сказал Латипов.

Пропуск следующих из Грузии граждан Абхазии через гуманитарный коридор будет осуществляться с 9:00 до 19:00 с 3 по 10 декабря 2020 года.

Для прибывающих в Абхазию лиц обязательно прохождение на границе медико-санитарного контроля с обязательным предъявлением справки об отсутствии COVID-19, выданной медучреждениями Грузии не позднее 72 часов до момента пересечения границы. В прошлый раз Абхазия открывала границу с Грузией с 5 по 9 августа.

Исполнявший обязанности президента Абхазии Валерий Бганба 11 марта поручил соответствующим органам принять меры по закрытию государственной границы по реке Ингур с 14 марта 2020 года. Решение было принято в связи с тем, что на территории Грузии стали появляться случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.