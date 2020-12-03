Прогноз погоды на пятницу 4 декабря

Синоптическая обстановка на территории Черноморского побережья Абхазии все еще остается без изменений.

СУХУМ, 3 дек - Sputnik. В пятницу 4 декабря в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Синоптическая обстановка на территории Черноморского побережья Абхазии не изменится.

Атмосферное давление – 765 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1- 6 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.

Температура морской воды +15°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.