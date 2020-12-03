Железный "богатырь": почему Дурипш остался на несколько дней без света

Села Дурипш, Хуап, а также частично Звандрипш, Лыхны и Джирхуа на пару дней остались без электроэнергии. Причиной тому стала замена старого трансформатора на более мощный, который энергетики доставили на дурипшскую подстанцию из Мюссеры в среду 3 декабря.
О том, почему возникла необходимость в замене трансформатора на дурипшской подстанции, сколько времени займут эти работы и как долго у сельчан не будет света, а также о том, как они отреагировали на неудобства и как будут справляться с ними, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Бадри Есиава, Sputnik
Потерпим ради света
Сельчане были заранее предупреждены о планируемых работах и с пониманием отнеслись к временным неудобствам, так как надеются, что вместе со старым трансформатором исчезнут давние проблемы частых отключений электричества, а напряжение в сетях будет лучше.
Работница местной пекарни Эльмира, несмотря на то, что на какой-то период придется остановить производство, не сердится на энергетиков. Напротив, она готова пару дней пожить без света, но с условием, что эта жертва будет ненапрасной.
"Это нормально, потому что у нас со светом большие проблемы. Мы надеемся, что новый трансформатор решит эти проблемы. Нам придется приостановить работу, но зато отдохнем несколько дней", - не теряет оптимизма Эльмира.
Салима, которая приехала в Дурипш в гости к бабушке, призналась, что испытывает двоякие чувства. С одной стороны, она понимает, что "блэкаут" - мера необходимая в сложившейся ситуации, но с другой стороны, это ее немного напрягает.
Житель Дурипша Хмыч Бигвава по поводу отключения электричества не переживает. У него дома установлены два дизельных генератора и даже солнечные батареи, правда, они еще не подключены.
"Они стояли у меня на Ауадхаре, но потом я их спустил домой, потому что, когда меня нет дома и генераторы останавливаются, никто их включать не может. Пока я солнечные батареи не подключил, но скоро это сделаю", - поделился он.
Не все жители села были готовы провести несколько дней без электричества. Ученица девятого класса Санель решила переждать "темное" время у родственников в Пицунде и уехала в тот же день к ним. Школьница с сожалением отметила, что из-за низкого напряжения и слабого освещения в доме у нее начались проблемы со зрением, но к врачам она пока не обращалась.
Село не город, и издержки отсутствия электричества ощущаются не так болезненно, как для тех, кто живет в квартирах, утверждают дурипшцы, которые обогревают свои дома дровяными печами и, пока нет света, будут готовить на них еду.
Железный "богатырь"
На дурипшской подстанции в последнее время непривычно суетливо. 19 ноября туда пришли сельчане с требованием отключить трансформатор или решить проблему с электроснабжением. И сегодня это место снова стало точкой притяжения не только для энергетиков, но и для сельчан, которые в ожидании автокрана убивали время за чашечкой кофе, приготовленного на газовой горелке.
За всем происходящим и действиями специалистов внимательно наблюдал глава администрации Дурипша Беслан Тванба. По его словам, старый трансформатор мощностью 6,3 мегаватт заменят на 10-мегаваттный, что должно покрыть потребности сел, получающих электричество от этой подстанции.
"Придется потерпеть без света, а что делать. Главное, чтобы потом у нас было нормальное электричество. Мы всех уведомили о том, что два или три дня не будет света, и люди не стали из-за этого злиться. Они понимают ситуацию и готовы подождать ради позитивного итога", - сказал Тванба.
На "церемонию" также пришел глава села Хуап Анри Анкваб. Он рассказал, что его односельчане даже с радостью восприняли новость об установке трансформатора. Ради ожидаемого результата, подчеркнул он, люди готовы потерпеть без света не только два дня, но и больше.
Сотрудник подстанции Саид Кобахия, который пятнадцать лет работает на этом объекте, считает, что с установкой нового трансформатора прекратятся резкие скачки напряжения, что зачастую выводило из строя бытовую технику. В плане обязанностей и обслуживания объекта у "смотрителей" ничего не изменится.
Вес трансформатора при наличии в нем масла составляет 32 тонны, чтобы его переместить, вызвали автокран. Задача была не из легких и требовала филигранного исполнения. При работе автокрана даже пришлось пожертвовать яблоневым деревом.
Небольшое деревце, мешавшее переместить трансформатор с одного места на другое, вручную вырвали из земли на глазах у смотрителя подстанции Сергея Ласария, который многие годы за ним ухаживал.
"Это дерево выросло само, но я его колирова, и оно давало хорошие, вкусные яблоки. Если не придется его резать дальше, то я посажу его обратно. Ничего страшного. Это не самая большая беда. Главное, пусть нам сделают свет", - не стал унывать Ласария.
Вскоре подвезли замену. Новый для Дурипша трансформатор в сравнении с его предшественником казался железным богатырем. Перед энергетиками встали новые задачи. Так как общая масса грузовика и самого трансформатора была огромной, для выравнивания грунтовой дороги вызвали трактор. Второй автокран уже ждал своего часа, так как одним такую "махину" не поднять.
На крюки "стрел" автокранов энергетики надели толстые металлические тросы, и водители приступили к синхронному поднятию трансформатора. Работа не терпела спешки, делалось все это медленно, но аккуратно. Несмотря на опасения, что что-то может пойти не так, "приземление" трансформатора прошло удачно, и все с облегчением вздохнули. Некоторые даже не поскупились на робкие аплодисменты.
Всего в Гудаутском районе восемь подстанций, рассказал корреспонденту Sputnik начальник групп подстанций Гудаутского района Алик Габуния. Новый трансформатор был доставлен из Мюссеры, где установлено два 10-мегаваттных агрегата.
"Мы все рассчитали и нашли выход из положения. Думаю, работы по установке трансформатора займут около двух дней. После того как мы туда зальем масло, сразу его включать нельзя. Масло должно отстояться минимум пять-шесть часов. Также нужно время на монтаж оборудования и на подключение", - отметил Габуния и добавил, что в работе задействовано 14 специалистов ремонтной службы РУП "Черноморэнерго".
Главный инженер "Черноморэнерго" Тимур Кация выразил надежду, что включить подстанцию удастся к вечеру четверга, но для этого все должно пройти без сучка и задоринки. По его словам, старый трансформатор не планируют устанавливать на Мюссерской подстанции взамен демонтированного, так как таких нагрузок на этой линии нет. Для него найдут более подходящее место с учетом потребностей населения.