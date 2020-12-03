Железный "богатырь": почему Дурипш остался на несколько дней без света

Работы по замене трансформатора на подстанции села Дурипш Гудаутского района начались в среду 3 декабря и должны завершиться в ближайшие несколько дней.

Села Дурипш, Хуап, а также частично Звандрипш, Лыхны и Джирхуа на пару дней остались без электроэнергии. Причиной тому стала замена старого трансформатора на более мощный, который энергетики доставили на дурипшскую подстанцию из Мюссеры в среду 3 декабря.

О том, почему возникла необходимость в замене трансформатора на дурипшской подстанции, сколько времени займут эти работы и как долго у сельчан не будет света, а также о том, как они отреагировали на неудобства и как будут справляться с ними, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Потерпим ради света

Сельчане были заранее предупреждены о планируемых работах и с пониманием отнеслись к временным неудобствам, так как надеются, что вместе со старым трансформатором исчезнут давние проблемы частых отключений электричества, а напряжение в сетях будет лучше.

Работница местной пекарни Эльмира, несмотря на то, что на какой-то период придется остановить производство, не сердится на энергетиков. Напротив, она готова пару дней пожить без света, но с условием, что эта жертва будет ненапрасной.

"Это нормально, потому что у нас со светом большие проблемы. Мы надеемся, что новый трансформатор решит эти проблемы. Нам придется приостановить работу, но зато отдохнем несколько дней", - не теряет оптимизма Эльмира.

Салима, которая приехала в Дурипш в гости к бабушке, призналась, что испытывает двоякие чувства. С одной стороны, она понимает, что "блэкаут" - мера необходимая в сложившейся ситуации, но с другой стороны, это ее немного напрягает.

Житель Дурипша Хмыч Бигвава по поводу отключения электричества не переживает. У него дома установлены два дизельных генератора и даже солнечные батареи, правда, они еще не подключены.

"Они стояли у меня на Ауадхаре, но потом я их спустил домой, потому что, когда меня нет дома и генераторы останавливаются, никто их включать не может. Пока я солнечные батареи не подключил, но скоро это сделаю", - поделился он.

Не все жители села были готовы провести несколько дней без электричества. Ученица девятого класса Санель решила переждать "темное" время у родственников в Пицунде и уехала в тот же день к ним. Школьница с сожалением отметила, что из-за низкого напряжения и слабого освещения в доме у нее начались проблемы со зрением, но к врачам она пока не обращалась.

Село не город, и издержки отсутствия электричества ощущаются не так болезненно, как для тех, кто живет в квартирах, утверждают дурипшцы, которые обогревают свои дома дровяными печами и, пока нет света, будут готовить на них еду.

Железный "богатырь"

На дурипшской подстанции в последнее время непривычно суетливо. 19 ноября туда пришли сельчане с требованием отключить трансформатор или решить проблему с электроснабжением. И сегодня это место снова стало точкой притяжения не только для энергетиков, но и для сельчан, которые в ожидании автокрана убивали время за чашечкой кофе, приготовленного на газовой горелке.

© Sputnik / Бадри Есиава Перед установкой трансформатора сельчане решили выпить кофе

За всем происходящим и действиями специалистов внимательно наблюдал глава администрации Дурипша Беслан Тванба. По его словам, старый трансформатор мощностью 6,3 мегаватт заменят на 10-мегаваттный, что должно покрыть потребности сел, получающих электричество от этой подстанции.

"Придется потерпеть без света, а что делать. Главное, чтобы потом у нас было нормальное электричество. Мы всех уведомили о том, что два или три дня не будет света, и люди не стали из-за этого злиться. Они понимают ситуацию и готовы подождать ради позитивного итога", - сказал Тванба.

На "церемонию" также пришел глава села Хуап Анри Анкваб. Он рассказал, что его односельчане даже с радостью восприняли новость об установке трансформатора. Ради ожидаемого результата, подчеркнул он, люди готовы потерпеть без света не только два дня, но и больше.

Сотрудник подстанции Саид Кобахия, который пятнадцать лет работает на этом объекте, считает, что с установкой нового трансформатора прекратятся резкие скачки напряжения, что зачастую выводило из строя бытовую технику. В плане обязанностей и обслуживания объекта у "смотрителей" ничего не изменится.

Вес трансформатора при наличии в нем масла составляет 32 тонны, чтобы его переместить, вызвали автокран. Задача была не из легких и требовала филигранного исполнения. При работе автокрана даже пришлось пожертвовать яблоневым деревом.

Небольшое деревце, мешавшее переместить трансформатор с одного места на другое, вручную вырвали из земли на глазах у смотрителя подстанции Сергея Ласария, который многие годы за ним ухаживал.

"Это дерево выросло само, но я его колирова, и оно давало хорошие, вкусные яблоки. Если не придется его резать дальше, то я посажу его обратно. Ничего страшного. Это не самая большая беда. Главное, пусть нам сделают свет", - не стал унывать Ласария.

Вскоре подвезли замену. Новый для Дурипша трансформатор в сравнении с его предшественником казался железным богатырем. Перед энергетиками встали новые задачи. Так как общая масса грузовика и самого трансформатора была огромной, для выравнивания грунтовой дороги вызвали трактор. Второй автокран уже ждал своего часа, так как одним такую "махину" не поднять.

© Sputnik / Бадри Есиава Для установки нового 10-мегаваттного трансформатора потребовался автокран

На крюки "стрел" автокранов энергетики надели толстые металлические тросы, и водители приступили к синхронному поднятию трансформатора. Работа не терпела спешки, делалось все это медленно, но аккуратно. Несмотря на опасения, что что-то может пойти не так, "приземление" трансформатора прошло удачно, и все с облегчением вздохнули. Некоторые даже не поскупились на робкие аплодисменты.

© Sputnik / Бадри Есиава Всего в работе по установке и запуску задействовано 14 специалистов

Всего в Гудаутском районе восемь подстанций, рассказал корреспонденту Sputnik начальник групп подстанций Гудаутского района Алик Габуния. Новый трансформатор был доставлен из Мюссеры, где установлено два 10-мегаваттных агрегата.

"Мы все рассчитали и нашли выход из положения. Думаю, работы по установке трансформатора займут около двух дней. После того как мы туда зальем масло, сразу его включать нельзя. Масло должно отстояться минимум пять-шесть часов. Также нужно время на монтаж оборудования и на подключение", - отметил Габуния и добавил, что в работе задействовано 14 специалистов ремонтной службы РУП "Черноморэнерго".

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Главный инженер "Черноморэнерго" Тимур Кация выразил надежду, что включить подстанцию удастся к вечеру четверга, но для этого все должно пройти без сучка и задоринки. По его словам, старый трансформатор не планируют устанавливать на Мюссерской подстанции взамен демонтированного, так как таких нагрузок на этой линии нет. Для него найдут более подходящее место с учетом потребностей населения.