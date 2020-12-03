МВД Абхазии начало поиски родственников погибших в боях за Керчь 

В работе задействованы участковые во всех районах республики, они ищут родственников пропавших во время Великой Отечественной войны.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министерство внутренних дел Абхазии оказывает помощь в поисках родственников пропавших без вести во время Великой Отечественной войны в рамках международного военно-патриотического проекта "Возвращение имени", сказал в интервью Sputnik руководитель проекта Григорий Скворцов.

Скворцов сообщил, что ранее обратился с просьбой в МВД оказать помощь в поисках родственников погибших в боях за оборону Керченского полуострова в 1942 году.

Григорий Скворцов рассказал, что судьба 78 воинов из Абхазии, погибших в боях в Керчи, стала известна после того, как в 2019 году курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища и студены филологического факультета Абхазского госуниверситета проверили 64 тысячи архивных документов.

"У нас проект проводится по узникам немецких концлагерей, но к нам стали обращаться родственники тех, кто пропал без вести под Керчью. Это самое большое количество запросов, среди пропавших без вести. Большое количество человек призвали на фронт под Керчь, был выделенный батальон", - рассказал Скворцов.

Как удалось выяснить, фронтовиков из Абхазии направили в штурмовой десант №2, который высадился на полуострове в январе 1942 года.

"В батальон ушла целая бригада трактористов, которая работала в селе Лыхны, они все воевали в одном подразделении. Это происходило в 70 километрах от Керчи, к сожалению, из-за допущенных ошибок части Красной армии попали в окружение, и началось уничтожение бойцов, которые героически воевали на участке в 18 километров", - отметил он.

Григорий Скворцов подчеркнул, что весной 2021 года планируется установить памятный знак в Парке воинской славы в селе Батальное Ленинского района на Керченском полуострове, где сражались с фашистами и погибли абхазские воины.

"Это была единственная битва Великой Отечественной войны, где в одном месте больше всего погибло жителей Абхазии. Хочу выразить слова благодарности МВД, участковые помогают в поиске родственников погибших солдат, которые не имели никаких сведений о своих близких", - подчеркнул он.

На данный момент, уже найдено 19 семей родственников, близкие которых погибли во время сражений в Керчи, проинформировал Скворцов.

"Дорожить памятью предков в национальной черте абхазского народа, что лишний раз подтверждается сейчас", - подытожил руководитель проекта.

В пресс-службе Министерства внутренних дел Абхазии сообщили, что поддерживают инициативу по поиску родственников пропавших без вести людей. В работе задействованы участковые во всех районах республики, которые ищут родственников пропавших во время Великой Отечественной, проинформировали в ведомстве.

Информация о результатах поисков будет публиковаться на сайте МВД и в социальных сетях министерства, отметили в пресс-службе. После того как будут найдены родные погибших, им будут вручать архивные документы.

Общегражданская инициатива "Возвращение имени" посвящается памяти воинов, погибших в плену немецких фашистов, и направлена на помощь тем, кто ищет своих родных — без вести пропавших в Великой Отечественной войне. Этот проект осуществляется совместно с Министерством обороны Абхазии уже три года.