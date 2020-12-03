За последние сутки в Абхазии диагноз COVID-19 подтвержден у 109 человек

Общее число случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 6313 человек. 84 летальных случаев. Выздоровели 4257 человек.

СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 109 человек из 500 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

© Sputnik Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 103 человека, у 86 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 32 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 31 пациент с COVID-19.

© Sputnik Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находится 40 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии четыре человека.