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Бжания: на борьбу с COVID-19 в Абхазии направлено до полумиллиарда рублей 

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1026)
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В Общественной палате 3 декабря Абхазии состоялось заседание с участием президента и вице-президента страны.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Объем финансирования по противодействию коронавирусу доходит почти до полумиллиарда рублей с начала пандемии, сказал президент Абхазии Аслан Бжания на заседании Общественной палаты в четверг 3 декабря. Об этом сообщает Абаза ТВ.

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В эту сумму входят затраты как государства, так и частных лиц, общественных и международных организаций. Что касается ограничительных мер, то глава государства отметил, что из двух зол руководство выбирает меньшее.

"Это, конечно, плохо, что дети не ходят в школу, но мы стоим перед выбором между плохим и очень плохим, поэтому мы вынуждены идти на эти ограничительные меры", - подчеркнул президент страны.

Он также заметил, что 90% стоимости лечения больных коронавирусной инфекцией покрывается за счет государства.

"Иногда бывает, что на каком-то этапе препарата нет, покупают родственники, такие факты имеют место быть, но большинство расходов на себя берет государство", - сказал Аслан Бжания.

По данным на 3 декабря, общее число случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 6313 человек. 84 летальных случая. Выздоровели 4257 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1026)

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