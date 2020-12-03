Бжания о перетоке электроэнергии из России: принципиальная договоренность достигнута

Российская сторона подтвердила техническую возможность организовать переток электроэнергии в Абхазию по итогам переговоров, которые состоялись в Министерстве энергетики Российской Федерации.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Принципиальная договоренность о перетоке электроэнергии из России достигнута, сказал президент Абхазии Аслан Бжания на заседании Общественной палаты в четверг 3 декабря. Об этом сообщает Абаза ТВ.

"Есть определенные детали, вчера к нам приезжали специалисты, которые ездили на станцию ИнгурГЭС, затем проверяли уровень воды. Есть вещи, которые требуют уточнения, я думаю, что этот вопрос мы сейчас локально решим, но принципиальное решение вопроса потребует значительного времени", - заметил президент.

Говоря о майнинге, глава государства отметил, что ведется активная работа по выявлению ферм по добыче криптовалют, при этом называть каждого владельца не представляется возможным по той причине, что практически за каждым из них стоят подставные лица.

"Почему не всегда об этом можно говорить вслух, потому что ферма оформлена на кого-то, фактическими хозяевами являются другие люди, в большинстве случаев так оно и происходит", - подчеркнул он.

График веерных отключений электричества в Абхазии был введен 15 ноября. Вначале свет выключали трижды в день по два часа. С 21 ноября шестичасовой график отключения электричества в республике сократили до четырехчасового. Новый график ограничений вступил в силу 26 ноября с 0:00 часов по местному времени, согласно ему свет будет отключаться один раз в сутки на два часа.

25 ноября пресс-служба Министерства экономики Абхазии сообщила, что Россия готова обеспечить республику электроэнергией с 1 декабря 2020 года.