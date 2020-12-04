На круги свои: как в Сухуме учат лепить из глины мечту

В Абхазии гончарное мастерство – достаточно популярное дело. Однако школ, где любой желающий мог бы научиться этому делу, практически нет. Месяц назад в творческой студии "Артель" решили эту проблему. Здесь открыли курсы гончарного мастерства.

Сария Кварацхелия, Sputnik

У желтого станка преподаватель Сабина Ахиба заготавливает глину для того, чтобы затем с ней можно было работать на гончарном круге. Периодически она бросает взгляд на своих учениц, которые сидят за кругом и пытаются "слепить" из "теста" какое-либо изделие.

На вопрос, что именно собираетесь сделать из глины, девушки лишь пожимают плечами.

– Мы пока еще заранее не знаем, что получится. После центровки посмотрим, сколько глины останется, может быть, стакан или вазу сделаю, – рассказывает Сария, которая сидит за гончарным кругом прямо по центру.

Курсы по гончарному мастерству открылись еще месяц назад. За это время группа из четырех человек научилась подготавливать глину, центровать ее на круге и делать примитивные фигуры.

"Сегодня я учусь чистить изделие из глины. Чистка – сложное дело. Нужно хорошо поставить изделие, чтобы оно не петляло и рисунок был симметричный и ровный", – говорит Алиса Пачалия, ставит на круг высушенную глиняную кружку и стекой начинает чистить ее.

Еще несколько месяцев назад 28-летняя Алиса Пачалия не могла и подозревать о том, что ее детская мечта – работать на гончарном круге – вполне осуществима. Но когда студия "Артель" Даура Гунба стала набирать группу на курсы гончарного мастерства, девушка, не задумываясь, записалась на них. Сейчас уже Алиса самостоятельно работает с глиной, создает на круге собственные изделия.

Мастер-классы на гончарном круге в мастерской "Артель" © Sputnik / Константин Грецов

Мастер-классы на гончарном круге в мастерской "Артель" © Sputnik / Константин Грецов

Мастер-классы на гончарном круге в мастерской "Артель" © Sputnik / Константин Грецов 1 / 3 © Sputnik / Константин Грецов Мастер-классы на гончарном круге в мастерской "Артель"

Алиса уже пробовала делать и стаканы, и кувшины, и тарелки. При работе с глиной, как отмечает девушка, очень сложно точь в точь повторить свою работу. Каждый раз получается что-то новое. И это делает работу еще более интересной для будущей мастерицы."У нас в Абхазии всегда сложно с реализацией каких-то детских желаний. Я с детства хотела работать в этом направлении. Но возможности не было. Я всегда хотела попробовать себя в этом, понять, насколько это мое. Сейчас представилась такая возможность, и я решила ею воспользоваться", – рассказывает Алиса и слой за слоем убирает лишние "штрихи" с кружки.

"От малейшего движения пальца форма может поменяться. Очень сложно соблюсти баланс, чтобы все грани были одинаковой толщины и где-то не передавить. Но все в твоих руках, можно сказать, – улыбается она. – В целом, по завершении курса мне хотелось бы научиться спокойно реализовывать свои идеи, делать для друзей кувшинчики, стаканчики. Это особое удовольствие – пить чай из кружки, которую ты сам сделал".

"Сначала было неловко"

Гончарному мастерству учит молодая мастерица Сабина Ахиба. Вместо того, чтобы объяснять, как работать с кругом, девушка предлагает, испытать это на себе. Сабина протягивает фартук и предлагает сесть за свободный гончарный круг. Во время работы с глиной руки должны быть влажные, чтобы они скользили по материалу. Сабина снимает с печки кастрюлю с горячей водой и наливает содержимое в ведро. Буржуйка в мастерской для того, чтобы не только нагревать воду, но и отапливать просторное помещение.

© Sputnik / Константин Грецов Мастерица Сабина Ахиба

- Это влияние майнинга на наши условия существования, – шутят ученики и добавляют, что только так можно согреться во время энергокризиса в стране.

Сабина кладет кусок глины и включает круг. Учимся центровать. Но это, оказывается, непростое дело, и одних объяснений преподавателя на словах недостаточно. Но уже через 15 минут, не без помощи Сабины, удается слепить вазу, которую мы снимаем с круга и отправляем сушиться на полке.

Научиться объяснять, как работать с глиной, для Сабины Ахиба было настоящим испытанием. Сначала, как она признается, ей было даже неловко объяснять, как работать на гончарном круге.

"Как-то раз до открытия курсов в мастерскую заходила одна девушка. Она села за гончарный круг и попросила объяснить ей, как работать с глиной. Я поначалу растерялась, так как для меня самое сложное – объяснить человеку, как работать. В начале, когда приходят посторонние люди, им кажется, что это легко. Но это колоссальный труд, который требует много усилий", – отмечает Ахиба.

Главное в гончарном деле – научиться центровке, считает преподаватель. Остальному удается легко.

"Я поставила задачу, что все будут учиться центровать на гончарном круге, как минимум две недели. Затем, когда я видела, что у кого-то получается, я разрешала уже попробовать сделать какое-то изделие. Но обычно, когда один переходит на следующий уровень, всем хочется за ним угнаться. Иногда не хватает немного терпения. Но я вижу, что девушки заинтересовались. Хоть уроки у нас длятся до часу, но они не уходят, сидят и учатся. Мне это, конечно, нравится", – признается мастерица.

Меньше теории, больше практики

Идея открыть курсы для желающих обучиться гончарному мастерству появилась в 2019 году.

"Еще в прошлом году мы вывезли преподавателей и предпринимателей частного сектора в Милан и Турин, чтобы они посмотрели, как там работает профтехобразование. И возникла идея создать такие условия в Абхазии в компаниях, которые специализируются на народном ремесле. Мастерская Даура Гунба специализируется именно на народных промыслах. Мы помогли приобрести оборудование для обучения молодых людей. Мы оказываем поддержку с точки зрения преподавания", – рассказал менеджер по программам развития ООН Рафис Абазов.

© Sputnik / Константин Грецов Мастер-классы на гончарном круге в мастерской "Артель"

На курсы по гончарному мастерству набирают небольшие группы – всего по четыре человека. Это делается для того, чтобы преподаватель успевал уделять всем ученикам внимание.

"Во время поездки в Италию, мы увидели, что там дают 50 процентов теории и 50 процентов практики. Мы же пошли дальше. У нас 70 процентов практики и 30 процентов теории. Если даже мы даем ученику теорию, то мы сидим здесь за гончарным кругом и рассказываем. То есть обучение на рабочем месте. Такая методика была еще в СССР, потом она была напрасно забыта. У нас нет такого деления, как страшный педагог и бедный студент. Мы команда, которая поставила задачу научиться, и вместе решаем ее", – отмечает директор студии "Артель" Даур Гунба.

На курсах большое внимание уделяют абхазским традиционным изделиям. Это и кувшины, и тарелки, которые древние абхазы использовали в быту.

"Мы попозже будем посещать Государственный музей, смотреть на нашу керамику, знакомиться с цебельдинской культурой. Тогда наши ученики поймут отличие абхазской керамики от европейской, например", – отмечает Даур Гунба.