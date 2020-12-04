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На круги свои: как в Сухуме учат лепить из глины мечту

© Sputnik / Константин Грецов
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В Абхазии гончарное мастерство – достаточно популярное дело. Однако школ, где любой желающий мог бы научиться этому делу, практически нет. Месяц назад в творческой студии "Артель" решили эту проблему. Здесь открыли курсы гончарного мастерства.

Сария Кварацхелия, Sputnik

У желтого станка преподаватель Сабина Ахиба заготавливает глину для того, чтобы затем с ней можно было работать на гончарном круге. Периодически она бросает взгляд на своих учениц, которые сидят за кругом и пытаются "слепить" из "теста" какое-либо изделие.

На вопрос, что именно собираетесь сделать из глины, девушки лишь пожимают плечами.

– Мы пока еще заранее не знаем, что получится. После центровки посмотрим, сколько глины останется, может быть, стакан или вазу сделаю, – рассказывает Сария, которая сидит за гончарным кругом прямо по центру.

© Видео Акоп Кущян, Адгур Авидзба
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Курсы по гончарному мастерству открылись еще месяц назад. За это время группа из четырех человек научилась подготавливать глину, центровать ее на круге и делать примитивные фигуры.

"Сегодня я учусь чистить изделие из глины. Чистка – сложное дело. Нужно хорошо поставить изделие, чтобы оно не петляло и рисунок был симметричный и ровный", – говорит Алиса Пачалия, ставит на круг высушенную глиняную кружку и стекой начинает чистить ее.

Еще несколько месяцев назад 28-летняя Алиса Пачалия не могла и подозревать о том, что ее детская мечта – работать на гончарном круге – вполне осуществима. Но когда студия "Артель" Даура Гунба стала набирать группу на курсы гончарного мастерства, девушка, не задумываясь, записалась на них. Сейчас уже Алиса самостоятельно работает с глиной, создает на круге собственные изделия.

  • Мастер-классы на гончарном круге в мастерской "Артель"
    © Sputnik / Константин Грецов
  • Мастер-классы на гончарном круге в мастерской "Артель"
    © Sputnik / Константин Грецов
  • Мастер-классы на гончарном круге в мастерской "Артель"
    © Sputnik / Константин Грецов
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© Sputnik / Константин Грецов
Мастер-классы на гончарном круге в мастерской "Артель"

Алиса уже пробовала делать и стаканы, и кувшины, и тарелки. При работе с глиной, как отмечает девушка, очень сложно точь в точь повторить свою работу. Каждый раз получается что-то новое. И это делает работу еще более интересной для будущей мастерицы."У нас в Абхазии всегда сложно с реализацией каких-то детских желаний. Я с детства хотела работать в этом направлении. Но возможности не было. Я всегда хотела попробовать себя в этом, понять, насколько это мое. Сейчас представилась такая возможность, и я решила ею воспользоваться", – рассказывает Алиса и слой за слоем убирает лишние "штрихи" с кружки.

"От малейшего движения пальца форма может поменяться. Очень сложно соблюсти баланс, чтобы все грани были одинаковой толщины и где-то не передавить. Но все в твоих руках, можно сказать, – улыбается она. – В целом, по завершении курса мне хотелось бы научиться спокойно реализовывать свои идеи, делать для друзей кувшинчики, стаканчики. Это особое удовольствие – пить чай из кружки, которую ты сам сделал".

"Сначала было неловко"

Гончарному мастерству учит молодая мастерица Сабина Ахиба. Вместо того, чтобы объяснять, как работать с кругом, девушка предлагает, испытать это на себе. Сабина протягивает фартук и предлагает сесть за свободный гончарный круг. Во время работы с глиной руки должны быть влажные, чтобы они скользили по материалу. Сабина снимает с печки кастрюлю с горячей водой и наливает содержимое в ведро. Буржуйка в мастерской для того, чтобы не только нагревать воду, но и отапливать просторное помещение.

© Sputnik / Константин Грецов
Мастерица Сабина Ахиба

- Это влияние майнинга на наши условия существования, – шутят ученики и добавляют, что только так можно согреться во время энергокризиса в стране.

Сабина кладет кусок глины и включает круг. Учимся центровать. Но это, оказывается, непростое дело, и одних объяснений преподавателя на словах недостаточно. Но уже через 15 минут, не без помощи Сабины, удается слепить вазу, которую мы снимаем с круга и отправляем сушиться на полке.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Научиться объяснять, как работать с глиной, для Сабины Ахиба было настоящим испытанием. Сначала, как она признается, ей было даже неловко объяснять, как работать на гончарном круге.

"Как-то раз до открытия курсов в мастерскую заходила одна девушка. Она села за гончарный круг и попросила объяснить ей, как работать с глиной. Я поначалу растерялась, так как для меня самое сложное – объяснить человеку, как работать. В начале, когда приходят посторонние люди, им кажется, что это легко. Но это колоссальный труд, который требует много усилий", – отмечает Ахиба.

Главное в гончарном деле – научиться центровке, считает преподаватель. Остальному удается легко.

"Я поставила задачу, что все будут учиться центровать на гончарном круге, как минимум две недели. Затем, когда я видела, что у кого-то получается, я разрешала уже попробовать сделать какое-то изделие. Но обычно, когда один переходит на следующий уровень, всем хочется за ним угнаться. Иногда не хватает немного терпения. Но я вижу, что девушки заинтересовались. Хоть уроки у нас длятся до часу, но они не уходят, сидят и учатся. Мне это, конечно, нравится", – признается мастерица.

Меньше теории, больше практики

Идея открыть курсы для желающих обучиться гончарному мастерству появилась в 2019 году.

"Еще в прошлом году мы вывезли преподавателей и предпринимателей частного сектора в Милан и Турин, чтобы они посмотрели, как там работает профтехобразование. И возникла идея создать такие условия в Абхазии в компаниях, которые специализируются на народном ремесле. Мастерская Даура Гунба специализируется именно на народных промыслах. Мы помогли приобрести оборудование для обучения молодых людей. Мы оказываем поддержку с точки зрения преподавания", – рассказал менеджер по программам развития ООН Рафис Абазов.

© Sputnik / Константин Грецов
Мастер-классы на гончарном круге в мастерской "Артель"

На курсы по гончарному мастерству набирают небольшие группы – всего по четыре человека. Это делается для того, чтобы преподаватель успевал уделять всем ученикам внимание.

Абхазский художник Игорь Чичба в своей мастерской в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Глиняные кувшины и тайные сокровища мастерской Игоря Чичба
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"Во время поездки в Италию, мы увидели, что там дают 50 процентов теории и 50 процентов практики. Мы же пошли дальше. У нас 70 процентов практики и 30 процентов теории. Если даже мы даем ученику теорию, то мы сидим здесь за гончарным кругом и рассказываем. То есть обучение на рабочем месте. Такая методика была еще в СССР, потом она была напрасно забыта. У нас нет такого деления, как страшный педагог и бедный студент. Мы команда, которая поставила задачу научиться, и вместе решаем ее", – отмечает директор студии "Артель" Даур Гунба.

На курсах большое внимание уделяют абхазским традиционным изделиям. Это и кувшины, и тарелки, которые древние абхазы использовали в быту.

"Мы попозже будем посещать Государственный музей, смотреть на нашу керамику, знакомиться с цебельдинской культурой. Тогда наши ученики поймут отличие абхазской керамики от европейской, например", – отмечает Даур Гунба.  


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