Очамчыра вышла на "обгон": "пьяная" дорожная статистика Абхазии за ноябрь

Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, в ноябре 2020 года сотрудники ГАИ Абхазии составили 5 779 протоколов за различные нарушения ПДД.

В октябре мы "отметили" абсолютный рекорд за все время анализа Sputnik статистики выявленных случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии – тогда инспекторы выписали 288 штрафов водителям подшофе. В ноябре этот рекорд был побит, причем существенно.

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В минувшем месяце инспекторам ГАИ Абхазии пришлось нелегко. За тридцать дней они выписали 347 протоколов за езду в состоянии опьянения, что на 59 протоколов больше, чем в октябре.

© Sputnik / Леон Гуния Пьяная статистика за ноябрь месяц

Неприятно удивил Очамчырский район, где штрафным санкциям подверглось больше всего автолюбителей по стране – 96 случаев. Сместив постоянного "лидера", столицу республики, Очамчыра "взошла" на первую строчку нашего "антирейтинга". Кстати говоря, такое уже было в апреле 2019 года. Тогда разрыв между Сухумом и Очамчырой составил пять штрафов, но в этот раз разница в 29 штрафов. "Почетное" третье место второй месяц подряд досталось Гагре.

В ноябрьской статистике также "отличились" Гал и Ткуарчал, которые долгое время считались наиболее "трезвыми" районами страны, но в этот раз Гал поднялся на четвертую позицию, чего никогда на нашей памяти не было, а в Ткуарчале наказали аж 16 автолюбителей за езду подшофе. Замкнул список Сухумский район с семью протоколами.

"Золото" в возрастной категории "завоевали" водители от 35 до 40 лет, опередив "победителей" в октябре - автолюбителей старше 50 лет, которые в минувшем месяце стали "серебряными призерами". "Серебро" на "бронзу" пришлось в ноябре сменить водителям в возрасте от 30 до 35 лет.

© Sputnik / Леон Гуния Пьяная статистика за ноябрь месяц

Второй месяц подряд в сводках МВД страны появляется по одному несовершеннолетнему, да еще и нетрезвому водителю. В обоих случаях самому молодому нарушителю было 17 лет. А самый взрослый стал еще старше – с 72 лет в октябре до 79 в ноябре.

Среди 347 автолюбителей "навеселе" в ноябре было пять представительниц прекрасной половины человечества, две из которых были из Сухума, одна особа из Гагры и одна гостья из России.

© Sputnik / Леон Гуния Пьяная статистика за ноябрь месяц

Пик наибольшего количества выписанных протоколов выпал на День Конституции Абхазии, когда на "радары" инспекторов попался 21 нетрезвый водитель. Судя по всему, праздник закончился не так весело, как хотелось бы.

Периодом затишья можно назвать 6 и 10 ноября. В эти дни не повезло в общей сложности восьми водителям.