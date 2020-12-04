Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 декабря

СУХУМ, 4 дек – Sputnik. В выходные дни, 5 и 6 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.
Погоду Черноморского побережья Абхазии формирует отрог антициклона с северо-запада, отмечается в сообщении.
Атмосферное давление – 765 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.