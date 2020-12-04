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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 декабря

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (543)
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Как отмечают метеорологи, погоду Черноморского побережья Абхазии формирует отрог антициклона с северо-запада.

СУХУМ, 4 дек – Sputnik. В выходные дни, 5 и 6 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Погоду Черноморского побережья Абхазии формирует отрог антициклона с северо-запада, отмечается в сообщении.

Атмосферное  давление – 765 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С,  днем от +11°С до +16°С.

Температура морской воды +15°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (543)

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