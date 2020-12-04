В Минсельхозе рассказали о причинах задержек большегрузов на границе

СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Причина задержек большегрузных автомобилей на КПП "Псоу" – хороший урожай цитрусовых и низкая пропускная способность на таможне, сказал в интервью радио Sputnik первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.

"Два дня назад действительно была сложная ситуация на границе с перевозом мандарин, поэтому, по поручению премьер-министра, с заместителем таможенного комитета Алясом Лабахуа, выехали встретиться с коллегами таможенниками на российской стороне", - проинформировал он.

Очереди из большегрузных машин существуют из-за того, что переполнена российская таможенная территория, проинформировал Джопуа.

Исходя из конструкции КПП, он рассчитан на пропуск 150 грузовых машин в сутки, при этом сейчас из Абхазии в Россию в сутки переезжает 450-500 грузовых машин, сообщил министр.

"Если смотреть цифры, которые имеются у Государственного таможенного комитета, на сегодняшний день через КПП "Псоу" прошло 14 500 тонн мандаринов, тогда как в прошлом году в такое же время было всего четыре тысячи тонн, то есть на 10 тысяч тонн больше", - привел он цифры по экспорту.

Беслан Джопуа заметил, что абхазская сторона будет предлагать российским коллегам провести реконструкцию на КПП, чтобы пропускная способность увеличилась.

"Раньше машины скапливались и на абхазской стороне, из-за того что разные службы выписывали разрешения на перевозку. Эти службы сейчас практически не вмешиваются, грузы формируются на территории Абхазии. На российской стороне машины, конечно, должны досматриваться пограничниками, поэтому определенная работа проходит", - подчеркнул Джопуа.

Он также проинформировал, что скопление большегрузных машин на абхазской стороне было и в пятницу 4 декабря.

"Если нет никаких нарушений со стороны перевозчика, то сутками машины простаивать не будут. Конечно, большое количество машин всегда будет на территории таможенного поста, но это не одни и те же машины. Те, кто не знает ситуацию, думают, что одни и те же грузовые автомобили стоят на границе сутками", - говорит глава Минсельхоза.

Джопуа сообщил, что на территории Абхазии существуют четыре фирмы, которые занимаются грузоперевозками.

"Они все упорядоченно имеют свои ряды на КПП, и этот порядок соблюдается. Если бы все хаотично заезжали, то вообще был бы ужас, поэтому каждый грузоперевозчик-экспортер, который занимается перевозкой сельскохозяйственной продукции, знает свои линии, их линии обозначены, и российская таможня запускает их туда. То есть перевозчики вплотную работают с российской стороной, - заметил он, добавив, что тем не менее образуется скопление машин из-за обильного урожая.

Беслан Джопуа отметил, что очереди большегрузных машин на КПП "Псоу" могут продлиться до новогодних праздников. По его словам, машины, которые стояли на границе с утра 4 декабря, уже находятся на территории России.