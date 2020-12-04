Онлайн-платформу для дистанционного обучения школьников запустят в январе

С 15 октября по 12 января 2021года из-за угрозы распространения коронавируса и роста случаев заражения COVID-19 во всех школах Республики Абхазия объявлен карантин.

СУХУМ, 4 дек - Sputnik. В январе 2021 года запустят абхазскую онлайн-платформу для дистанционного обучения, рассказал на конференции директоров, учителей и методистов столичных школ, специалист по образованию Сухумского офиса UNICEF Рустам Аншба. Об этом сообщается на сайте администрации Сухума.

"Запуск онлайн-платформы для дистанционного обучения даст возможность каждому из учителей иметь доступ к ней. Важно создать централизованную систему. Мы уже на финишной прямой, с января будет запущена система, которая называется akalam.orq. Все школы Абхазии будут в ней отражены", - сказал Аншба.

На онлайн-платформе каждый учитель сможет зайти в личный кабинет, где у него будет дублироваться школьное расписание классов, электронные дневники, журналы и домашнее задание. В систему встроены элементы зум-платформы.

Он отметил, что проведены переговоры с мобильными операторами и интернет-провайдерами, которые готовы предоставить бесплатный выход в сеть для абхазской системы дистанционного обучения школьников.

Абхазскую онлайн-платформу разрабатывают Сухумский офис Детского фонда ООН (UNICEF) совместно с Министерством просвещения и языковой политики.

Конференция директоров, учителей и методистов столичных школ о дистанционном обучении прошла в Сухуме 4 декабря. Помимо них, в разговоре приняли участие заместитель главы администрации Сухума Астамур Ашуба, уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл, представитель Сухумского офиса Детского фонда ООН (UNICEF) Рустам Аншба. Также на видеосвязи была начальник Управления образования Астанда Таркил, которая находится на самоизоляции из-за заражения коронавирусом.

Выступавшие на конференции руководители школ и учителя отмечали, что карантин заставил педагогическое сообщество кардинально изменить образ жизни и перестроиться на дистанционную форму работы. И за последние полтора месяца обучения педагоги столкнулись с огромным количеством проблем, которые значительно усложнили им задачу.