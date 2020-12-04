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Коронавирус выявили еще у 87 человек в Абхазии, два пациента скончались

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1027)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 6400. Выздоровели 4498 человек, 86 летальных случаев.

СУХУМ, 4 дек - Sputnik. За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 87 человек из протестированных в Абхазии 482 граждан, два пациента из числа зараженных скончались, сообщает оперштаб по коронавирусу.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

Пациентка 1949 года рождения скончалась в Гудаутском ковидном госпитале днем 3 декабря. Отмечается, что женщина была доставлена в медучреждение днем ранее и получила необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, спасти ей жизнь не удалось.

Утром 4 декабря в Гудаутском госпитале скончался пациент 1957 года рождения с диагнозом "новая коронавирусная инфекция". Мужчина поступил в медучреждение 25 ноября, но проводимое лечение не дало положительной динамики.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской больнице находятся на стационарном лечении 102 человека, у 89 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести. Выписано восемь пациентов.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находится 40 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии четыре человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1027)

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