Часть столицы Абхазии осталась без электричества из-за пожара на подстанции

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Центральная и западная части Сухума и село Яштуха остались без подачи электроэнергии из-за возгорания кабеля на ПС Сухум-1, сообщает "Черноморэнерго".

Авария произошла в 5:20 утра субботы 5 декабря, очаг возгорания – 33-й фидер "Яштуха". В результате пожара выгорели 16 отходящих фидеров (распределительных линий - прим.), две секционные и четыре вводные ячейки, отмечается в сообщении.

На ликвидацию аварии брошены все силы РУП "Черноморэнерго".