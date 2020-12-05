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Часть столицы Абхазии осталась без электричества из-за пожара на подстанции

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (238)
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В результате пожара выгорели 16 отходящих распределительных линий подстанции.

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Центральная и западная части Сухума и село Яштуха остались без подачи электроэнергии из-за возгорания кабеля на ПС Сухум-1, сообщает "Черноморэнерго".

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© Foto / РУП "Черноморэнерго"
Пожар на подстанции Сухум-1

Авария произошла в 5:20 утра субботы 5 декабря, очаг возгорания – 33-й фидер "Яштуха". В результате пожара выгорели 16 отходящих фидеров (распределительных линий - прим.), две секционные и четыре вводные ячейки, отмечается в сообщении.

На ликвидацию аварии брошены все силы РУП "Черноморэнерго".

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (238)

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