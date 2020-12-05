"Абхазпродэкспорт" заключил контракт с сетью "Мираторг" на поставку мандаринов

СУХУМ, 5 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Госкомпания "Абхазпродэкспорт" заключила контракт с российской торговой сетью "Мираторг" на поставку мандаринов, подтвердил корреспонденту Sputnik руководитель госкомпании Амиран Лагвилава.

Подробности сделки опубликовала у себя на сайте Торгово-промышленная палата Абхазии.

"Торгово-промышленная палата Республики Абхазия организовала для представителей российской компании "Мираторг" посещение ряда абхазских предприятий и проведение переговоров как с производителями, так и с экспортерами. В результате, между Республиканским унитарным предприятием "Абхазпродэкспорт" и торговой сетью "Мираторг" (ООО "ПРОДМИР") заключен контракт на поставку цитрусовых. В ТПП уверены в плодотворной реализации контракта", – отмечается в сообщении ведомства.

Торговая сеть "Мираторг" – российская фирменная розничная сеть одноименного агропромышленного холдинга, созданная в 2010 году. На сегодняшний день включает в себя 89 магазинов, которые расположены в семи регионах России.