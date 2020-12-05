Аслан Бжания поздравил с юбилеем Народную артистку Абхазии Алису Гицба

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил с юбилеем Народную артистку Абхазии, Заслуженную артистку России, кавалера ордена "Ахьдз-апша" III степени Алису Гицба.

"Искренне поздравляю Вас с юбилеем! Благодаря своему таланту Вы завоевали любовь и признание истинных ценителей классической музыки. На протяжении многих лет Ваш голос звучит со сцены одного из лучших музыкальных театров России "Геликон-опера". Абхазия гордится Вами и с радостью следит за Вашими успехами", - отмечается в поздравительном адресе.

Президент пожелал артистке здоровья, дальнейших творческих успехов, мира и благополучия.

Алиса Гицба родилась 5 декабря 1970 года в семье известного актера абхазского драматического театра Шалвы Гицба. Как признавалась сама Гицба, любовь к пению и хороший голос передались ей генетически, так как в семье у всех – и у родителей, и у сестер – замечательные голоса.