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Алиса Гицба. Архивное фото.

Аслан Бжания поздравил с юбилеем Народную артистку Абхазии Алису Гицба

© Фото : сайт Алисы Гицба
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201205/1031408408/Aslan-Bzhaniya-pozdravil-s-yubileem-Narodnuyu-artistku-Abkhazii-Alisu-Gitsba.html

Оперная певица, солистка Москвоского музыкального театра "Геликон-опера" Алиса Гицба родилась 5 декабря 1970 года.

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил с юбилеем Народную артистку Абхазии, Заслуженную артистку России, кавалера ордена "Ахьдз-апша" III степени Алису Гицба.

Алиса Гицба исполняет роль Леоноры в серии спектаклей Трубадур
© Фото : Facebook/Helikon-Opera/"Геликон-опера"
О творческом пути и любимых ролях: к юбилею Алисы Гицба

"Искренне поздравляю Вас с юбилеем! Благодаря своему таланту Вы завоевали любовь и признание истинных ценителей классической музыки. На протяжении многих лет Ваш голос звучит со сцены одного из лучших музыкальных театров России "Геликон-опера". Абхазия гордится Вами и с радостью следит за Вашими успехами", - отмечается в поздравительном адресе.

Президент пожелал артистке здоровья, дальнейших творческих успехов, мира и благополучия.

Алиса Гицба родилась 5 декабря 1970 года в семье известного актера абхазского драматического театра Шалвы Гицба. Как признавалась сама Гицба, любовь к пению и хороший голос передались ей генетически, так как в семье у всех – и у родителей, и у сестер – замечательные голоса.


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