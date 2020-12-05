Быть или не быть: судьба дистанционного образования в Абхазии

До 12 января школьники Абхазии будут находиться на дистанционном обучении. Корреспондент Sputnik узнала, как к новым формам образования относятся специалисты районов республики.

1 декабря министр просвещения и языковой политики Инал Габлия издал указ о приостановлении обучения во всех учебных заведениях до 12 января. В школах и колледжах было предложено организовать уроки по трем формам: прямой эфир с последующей записью, заранее записанные видеоуроки и заочная система.

На пресс-конференции в пятницу 4 декабря министр просвещения сказал, что главная задача на сегодня – не наверстывание упущенной программы, а строительство новой системы образования и переход на дистанционные формы до улучшения эпидемиологической ситуации.

Асмат Цвижба, Sputnik

Век живи, век учись

В Гагрском районе школы перешли на дистанционное обучение со 2 ноября. По словам начальника отдела образования района Мадины Ажиба, новая форма обучения в районе работает, но насколько эффективно, еще предстоит узнать, пока что судить об этом сложно.

Ажиба отметила, что из 18 школ района в 12 более 40 процентов учителей работают дистанционно, и примерно в пяти школах, в дистанционном образовании задействованы около 80 процентов педагогов. Общаются преподаватели с учениками через Whatsapp и Zoom, кроме того, с помощью местного телевидения удалось заснять несколько обучающих видеоуроков.

"В сельских школах ситуация немного хуже, но есть примеры, когда в селах дистанционное образование стало намного эффективнее, чем в городе. Это зависит от того, насколько добросовестно и ответственно дирекция и педагоги школ подошли к новым обязанностям", - добавила она.

По словам Ажиба, вначале преподаватели со стажем не воспринимали дистанционное обучение как альтернативу традиционному и не могли освоить технологии. На помощь пришли молодые педагоги, объяснили схему и помогли на первых порах. В школах были подготовлены специально оборудованные кабинеты, где преподаватель может выйти на связь с учениками.

"Тем не менее, остаются ребята, у которых нет возможности учиться на дистанционке или ходить к репетитору. На мой взгляд, для таких детей нужно организовывать отдельные группы или продленку", - считает она.

Все по традиции

Глава отдела образования Очамчырского района Феликс Джинджия считает, что ни одна из предложенных форм обучения не удобна и не сможет заменить традиционное обучение.

"Но в сложившейся ситуации, чтобы дети не оставались совсем без образования, преподаватели должны сделать все, что в их силах", - сказал он.

В селах, где дети живут далеко от школ, наиболее приемлема форма заочного обучения, считает Джинджия. Но в то же время в селах с малым количеством учеников, можно проводить занятия несколько раз в неделю по группам, при условии, что будет работать школьный автобус, добавил он.

В Гулрыпшском районе 13 школ. Из всех учеников, по словам главы районного отдела образования Дмитрия Гварамия, максимум 30 процентов обучающихся могут позволить себе дистанционное обучение, у остальных нет нужных гаджетов или доступа к интернету.

Возможности приобрести гаджеты всем нуждающимся у района нет, а, если бы и были, то понять, кому они действительно нужны, было бы нелегко, отметил завотделом.

"Многие учителя ходят с простыми гаджетами без выхода в интернет. Не все умеют ими пользоваться, но тут мы пытаемся учить и уже работаем над этим. Но если нет устройства, что мы можем сделать? Если я скажу, что мы приобретем учителям устройства с выходом в интернет, у всех телефоны испортятся. Это касается и учеников. Нам придется покупать гаджеты на всех", - добавил он.

По мнению Гварамия, не обязательно выбирать только один из предложенных вариантов дистанционного обучения, можно их комбинировать. А то, насколько эти методы будут эффективны, зависит от самих обучающихся.

"Эффективность такого метода обучения зависит от мотивации самого человека. Высокой мотивации нет. Половина учащихся насильно ходят в школу и с удовольствием сидят дома. При первой же возможности найти отговорку и не поучаствовать в дистанционном обучении – телефон испортился, мамы нет, свет выключился – половина учащихся будут "отсеиваться", - объяснил он.

Специалист согласен с коллегами, что качество образования при дистанционных формах страдает.

"Когда учитель находится рядом, у него есть возможность в любой момент понять, усвоил ли ученик материал. На дистанционном обучении некоторые вообще отключают камеру и просто находятся в чате", - добавил Гварамия.

Все чаще родители первоклассников обсуждают возможность оставить детей на второй год, так как они не только отстают от программы, но так и не привыкли к режиму и педагогу. Гварамия тоже отец первоклассника, он отдал ребенка на обучение к репетитору и не видит смысла оставлять его на второй год.

"А есть родители, у которых нет таких возможностей, нет гаджетов, родители самостоятельно помочь ребенку не могут – тут нужно ставить вопрос о том, чтобы оставить его на второй год. Получается, половина класса остается на второй год, другая нет. Плюс мы набираем еще новые классы, а есть ли у нас такое количество учителей, чтобы осилить два потока?" - задается он вопросом.

Гварамия считает, что в случае, если школы выйдут из карантина в январе, стоит сделать учебную неделю в шесть дней и продлить учебу до лета.

Директор Сухумской школы №15 Диана Капба назвала дистанционные формы обучения неприемлемыми для своей школы. Она считает, что нужно разделить детей по группам и проводить занятия по два-три раза в неделю.

"У нас нет возможности проводить видеоуроки, без родителей дети самостоятельно так работать не могут. К примеру, у одного ребенка не получается в одно время, у другого в другое. Результата я от этого не вижу. Хотя бы в неделю два раза нужно общаться с учителем, хотя бы ученикам начальной школы. Конечно, если учесть, что дети вообще не занимаются, это хоть какой-то плюс", - добавила она.

По словам Капба, наверстать школьную программу в полной мере не получится, придется сократить ее до минимума. Но насколько хорошо воспримется такая программа, непонятно, это зависит от способностей и возможностей ребенка. Там, где есть контроль родителей при дистанционном обучении, результат есть, но в таком случае родители не должны работать, добавила она.