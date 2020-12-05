Без воды виноватые: проблемы жителей Чанба с источником жизни

Уже более 27 лет жители улицы Чанба Сухумского района испытывают проблемы с водой. Воду ежедневно им дают два раза по два часа, но она до них зачастую просто не доходит из-за плохого напора.

Сейчас в администрации Сухумского района составляют смету для ремонта баслатской насосной станции. Однако это не решит проблем с питьевой водой на Чанба.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Улица на двоих

Каждое утро жителю улицы Чанба Сенику Сафарьяну приходится умываться на роднике. Только потом он отправляется на работу. Процедуры у родника – вынужденная мера. Потому как воды в доме Сеника нет.

"Я работаю водителем. К девяти утра надо успеть на работу. На нашей улице большие проблемы с водой. Что делать, приходится умываться на роднике", – поясняет он.

Улица Чанба разделена на две части. Одна часть относится к городу Сухум, другая – к селу Баслата Сухумского района. Такое, казалось бы, безобидное административное деление приносит бытовые неудобства порядка 25 семьям с баслатской Чанба.

Водой жителей улицы обеспечивает городской "Водоканал". Однако, как пояснил глава Сухумского района Алхас Читанава, город не имеет возможности пустить достаточный объем воды в село Баслата – не хватает дебита и напора. И потому часть улицы Чанба плохо подпитывается.

© Sputnik / Томас Тхайцук Набранная в кастрюлю вода

В начале 2020 года на Чанба проложили новый водопровод. Однако это не изменило ситуацию. Более того, проблема усугубилась после того, как полтора месяца назад на трубу наехала машина.

"Когда здесь проложили новую трубу, ее не закопали в землю. Недавно машина на трубу наехала, труба пропускает. А до этого и без того напор слабый был. Мы не можем вызвать "Водоканал", потому что эта часть улицы не относится к городу. А к кому обращаться? В "Водоканал" мы не можем звонить, потому что это не их территория. Трубу-то зарыть нужно, – рассказывает продавщица Ольга и добавляет, что сама она здесь не живет, но все равно ситуация с водой "раздражает уже".

К разговору подтягивается житель с пятиэтажного здания Ахра Акусба. По его словам, проблемы с водой на их улице начались с послевоенного периода. Воду дают два раза в день, но графика здесь никто не знает. Если увидел и успел набрать воду, это считается большим везением.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проблема подачи воды по ул.Чанба

"Два раза в день дают воду, но напор очень слабый. Я на первом этаже живу, поэтому больших проблем нет. А вот моим соседям выше приходится нелегко. На первом этаже два часа может идти вода, а на третьем-четвертом – в лучшем случае полчаса идет, а может и вовсе не пойти. Смотря, какой напор. И каждый день так. Мы кое-как справляемся. Ставим баки, пытаемся набрать воду, пока она идет. Какое решение этой проблемы – мы не знаем. Уже 28 лет слышим ложь. У нас по три-четыре дня нет воды. Приходится всегда экономить, потому что не знаем, будет завтра вода или нет", – с отчаянием в голосе произносит он.

Струя воды

Нателле Горделадзе 79 лет. Она одна живет на четвертом этаже многоэтажного здания. Из-за плохого напора вода до нее просто не доходит. Нателла порой даже не рада гостям из-за бытовых неудобств.

"Вода чаще всего идет маленькой струей. А может и вовсе не идти. Пока вода идет, мы стараемся набрать ведрами, тазиками, бутылками баллонами. Вот, сегодня с утра набрала воду. Не успела наполнить ведро, поэтому жалко. Без воды невозможно, ничего не сделаешь. Сколько можно набирать воду? Моих запасов хватит до вечера мне. Но вдруг внуки придут? Я что скажу "уходи". Из-за отсутствия воды и гостям не рады", – признается она.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik 79-летняя Нателла Горделадзе испытывает большие неудобства из-за проблем с водой

Когда несколько дней нет воды, Нателле приходится таскать ведра с родника. Часто ей в этом помогают внуки и правнуки.

"Внуки, правнуки помогают носить воду, но я сама тоже тягаю, – отмечает она. – Те, кто имеет возможность, ставят баки. У них набирается вода. Пока вода в кране не идет, они пользуются запасами. Я тоже хочу поставить бак, но пока возможности нет".

Пожилая женщина постоянно оставляет кран открытым на случай, если начнется подача воды.

"Подставляют под кран ведро, лишь бы оно заполнилось. Вот так мучаемся", – добавляет она.

На технические нужды

В администрации Сухумского района, как рассказал глава Алхас Читанава, идет составление сметы для обеспечения жителей улицы Чанба водой с местной, баслатской насосной станции. Однако вода эта не питьевая, годится только на технические нужды.

"Проблема решается. Сейчас идет процесс составления сметы. Когда она будет составлена, уже будет понятно, какой объем финансирования необходим. Будем находить деньги для того, чтобы реализовать эти мероприятия. Сейчас наша единственная возможность – запитать этих людей водой с баслатской насосной станции, чтобы они имели воды хотя бы для технических нужд. О питьевой воде, к сожалению, речи нет", – отметил он.

По словам Читанава, проблемы с водой на улице Чанба Сухумского района, были "практически всегда".