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Коронавирус подтвержден еще у 111 человек в Абхазии, один пациент скончался

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1028)
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Общее число выявленных на 5 декабря случаев коронавируса в Абхазии достигло 6511. Выздоровели 4645 человек, скончались 87.

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции в Абхазии проверили 442 человека, диагноз COVID-19 подтвержден у 111 из них, один человек из числа ковид-положительных скончался, сообщает оперштаб по коронавирусу.

Пациентка 58 лет была доставлена в Гудаутский госпиталь 2 декабря с двусторонней полисегментарной пневмонией и, несмотря на медицинскую помощь, умерла 4 декабря. У женщины был сопутствующий сахарный диабет.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской больнице на стационарном лечении находятся 102 человека, у 88 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья двоих пациентов тяжелое.

В мобильном многопрофильном госпитале Минобороны России проходят лечение 47 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии четыре человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1028)

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