Начался монтаж нового оборудования на подстанции "Сухум-1"

Из-за пожара на подстанции "Сухум-1" в субботу 5 декабря без света остались центральная, западная части Сухума и село Яштуха.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. На подстанции "Сухум-1" ремонтные бригады приступили к монтажу нового оборудования, сообщается на странице "Черноморэнерго" в Facebook.

06.12.2020г. На ПС Сухум-1 ремонтные бригады приступили к монтажу нового оборудования. Опубликовано РУП "Черноморэнерго" Суббота, 5 декабря 2020 г.

Пожар на подстанции произошел в 5:20 утра субботы 5 декабря, без света остались центральная, западная части Сухума и село Яштуха. В результате пожара полностью выгорело оборудование 80-х годов, выгорели 16 отходящих фидеров (распределительных линий - прим.), две секционные и четыре вводные ячейки.

На ликвидацию пожара брошены все силы РУП "Черноморэнерго", привлечены сотрудники из регионов, а также сотрудники СУЭС.

Как сообщали в "Черноморэнерго", работы по восстановлению будут вестись круглосуточно. Ориентировочное время полной ликвидации аварии, с учетом ее сложности - две недели. На этот срок электроэнергия населению будет подаваться по аварийной схеме.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган ранее сообщала в своем Instagram-аккаунте, что в субботу удалось возобновить электроснабжение Старого поселка, инфекционной больницы в Сухуме и "еще некоторых районов".

"Надеемся, что к вечеру завтрашнего дня (воскресенье - прим.) удастся восстановить подачу по всему Сухуму. Полное восстановление последствий пожара, при условии круглосуточной работы, возможно только через 2-3 недели. Сегодня энергетики нуждаются в поддержке. Все службы работают в усиленном режиме", - говорится в ее посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кристина Озган (@kristina_ozgan_official)

Озган также проинформировала, что реконструкция подстанции Сухума уже велась и была предусмотрена полная замена оборудования. По ее словам, оборудование, которое демонтируют вместо сгоревшего было закуплено заранее, часть уже доставлена.