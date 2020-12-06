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Начался монтаж нового оборудования на подстанции "Сухум-1"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (251)
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Из-за пожара на подстанции "Сухум-1" в субботу 5 декабря без света остались центральная, западная части Сухума и село Яштуха.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. На подстанции "Сухум-1" ремонтные бригады приступили к монтажу нового оборудования, сообщается на странице "Черноморэнерго" в Facebook. 

06.12.2020г. На ПС Сухум-1 ремонтные бригады приступили к монтажу нового оборудования.

Опубликовано РУП "Черноморэнерго" Суббота, 5 декабря 2020 г.

Пожар на подстанции произошел в 5:20 утра субботы 5 декабря, без света остались центральная, западная части Сухума и село Яштуха. В результате пожара полностью выгорело оборудование 80-х годов, выгорели 16 отходящих фидеров (распределительных линий - прим.), две секционные и четыре вводные ячейки.

На ликвидацию пожара брошены все силы РУП "Черноморэнерго", привлечены сотрудники из регионов, а также сотрудники СУЭС.

Как сообщали в "Черноморэнерго", работы по восстановлению будут вестись круглосуточно. Ориентировочное время полной ликвидации аварии, с учетом ее сложности - две недели. На этот срок электроэнергия населению будет подаваться по аварийной схеме.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган ранее сообщала в своем Instagram-аккаунте, что в субботу удалось возобновить электроснабжение Старого поселка, инфекционной больницы в Сухуме и "еще некоторых районов". 

"Надеемся, что к вечеру завтрашнего дня (воскресенье - прим.) удастся восстановить подачу по всему Сухуму. Полное восстановление последствий пожара, при условии круглосуточной работы, возможно только через 2-3 недели. Сегодня энергетики нуждаются в поддержке. Все службы работают в усиленном режиме", - говорится в ее посте. 

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Публикация от Кристина Озган (@kristina_ozgan_official)

Озган также проинформировала, что реконструкция подстанции Сухума уже велась и была предусмотрена полная замена оборудования. По ее словам, оборудование, которое демонтируют вместо сгоревшего было закуплено заранее, часть уже доставлена. 

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (251)

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