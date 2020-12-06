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Прогноз погоды на понедельник 7 декабря

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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (544)
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Sputnik Абхазия
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На территории Черноморского побережья Абхазии средняя дневная температура поднимется до +16°С.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. В понедельник 7 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 766 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +11°С до +16°С.

Температура морской воды +15°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (544)

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