Второй дом для учеников: Абхазскому лицею-интернату исполнилось 60 лет

О том, как вспоминают выпускники лицея-интерната годы учебы, как жизнь некоторых из них связалась с учреждением и после окончания учебы, почему они называют лицей вторым домом и какие приключения происходили с ними, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

От ученицы до педагога

Абхазский Государственный лицей-интернат имени общественного деятеля, педагога, просветителя Кондрата Дзидзария отмечает свой юбилей - 60 лет. Его основоположником и первым директором была педагог Лейла Ачба.

За годы дипломы об окончании этого образовательного учреждения получили более 1200 человек, 68 из которых погибли, защищая страну в Отечественной войне народа Абхазии.

Многие выпускники лицея-интернета надолго связали свою жизнь с ним даже после завершения учебы. Одна из них Русадан Хишба, которая сегодня преподает там историю. Несмотря на то, что она начала учиться в лицее-интернате в сложное послевоенное время, этот период жизни она вспоминает с большой теплотой и ностальгией.

"Это, в первую очередь, благодаря учителям, которые постарались для нас создать такую обстановку, чтобы мы могли чувствовать себя максимально защищенно, уютно и комфортно. Хотя в тех условиях было непросто", - поделилась Хишба.

В ту пору несколько корпусов лицея-интерната не работали, не было отопления и горячей воды в кранах, но другого выхода у педагогов не было и учреждение должно было принять детей, отметила она.

Благодаря заботе и труду учителей, подчеркнула Хишба, обстановка в лицее-интернете всегда была приближенной к семейной.

"Конечно, за пять дней, что мы были в лицее, мы успевали соскучиться по дому, но когда приезжали домой на выходные, не могли дождаться понедельника. Нас тянуло к друзьям, к учителям, которые старались быть не просто нашими наставниками, но и друзьями. Они вникали в наши проблемы, давали советы в каких-то трудных ситуациях", - рассказала педагог истории и добавила, что пример старшего поколения и опыт общения с ним пригодился Русудан Хишба уже, когда она сама стала педагогом.

Подростковому возрасту зачастую присуще бунтарство и безобидные шалости, без чего не обошлись годы учебы Хишба. В качестве одного из таких примеров она рассказала случай, когда вместе с одноклассниками решила спасти деревья мимозы, которые росли вокруг лицея и на которые "покушались" местные жители для последующей продажи цветов на границе с Россией.

Школьники, воодушевленные идеей защиты окружающей среды, сбежали с урока истории и попытались помешать "вредителям", проколов шины их автомобиля и выбросив их сумки.

"Потом мы пришли к ним и начали разговаривать с ними, как взрослые. Объяснили, что не нужно этого делать, что это наши леса и их нельзя портить. Правда, когда мы вернулись в школу, учительница нам сказала, что это, конечно, благородная цель, но никто не давал на права сбегать с ее урока. И это звучала, как нерушимый закон. При этом она не повысила на нас тон", - отметила Хишба.

Изредка среди ночи ученики совершали "набеги" на школьную столовую, но там всегда был персонал, который не мог отказать детям от внеочередной порции чего-нибудь вкусного. Русудан Хишба с теплотой вспоминает заведующего в то время столовой Шалву Кетия, которого уже нет в живых.

"Он очень любил нас и мы его. Постоянно за ним ходили. Когда он приезжал на машине, мы бежали его встречать и, конечно, посмотреть, что он нам привез. Кстати, сейчас заведующим столовой работает его сын", - рассказала историк.

Учитель истории также отчетливо запомнила, что некоторые выпускники лицея-интерната часто приходили туда и помогали починить крышу, привозили продукты питания, чинили водопроводные трубы, старались не пропускать концерты и праздничные мероприятия в стенах учреждения.

Поддержка выпускников на этом не ограничивалась. Многим помогли поступить в вузы, подготовить необходимые для дальнейшей учебы документы и даже сшить платье на выпускной бал.

Второй дом

Пресс-секретарь министерства по налогам и сборам Абхазии Георгий Габуния тоже выпускник Абхазского Государственного лицей-интерната. По его словам, лицей для него был не просто местом, где можно получать знание, а вторым домом.

"Безусловно, лицей был для нас, как дом, и сегодня, когда удается его посетить, для меня это как праздник. К сожалению, не так часто удается это сделать, но, когда есть время, мы с бывшими одноклассниками туда поднимаемся для того, чтобы увидеть наших учителей. Они нам всегда рады и нам от этого становится приятно", - поделился он.

Габуния уверен, что учебу в обычной школе и лицее-интернате сравнивать нельзя. В первую очередь, это связано с тем, что в интернате дети проводят все свое время пять дней в неделю. Вместе учатся, играют, принимают пищу и спят под одной крышей. Все это сближает детей и многие эту дружбу проносят через всю свою жизнь.

Близко общались между собой не только одноклассники, но и крепкая дружба завязывалась с ребятами из параллельных классов. Габуния подчеркнул, что его часто спрашивают о том, откуда у него столько друзей и знакомых и ответ на этот вопрос всегда один: "потому, что я учился в интернате".

Их множества веселых историй школьных лет Георгий не сращу смог выбрать одну, чтобы поделиться ею. Он вспомнил, как к ним в лицей пришел новый педагог математики, который не говорил на абхазском языке. Во время урока одна из учениц чихнула, и ее одноклассник на абхазском языке пожелал ей здоровья. Видимо, для слуха новоиспеченного педагога эти слова прозвучали слишком грубо, и он выгнал парня, чье приключение на этом не закончилось. Слоняющегося по коридору без дела сорванца "перехватила" завуч лицея, которая не сразу поверила его объяснениям об истинных причинах наказания, но убедить ее все же удалось.

Самое любимое время дня у Георгия и его друзей был полдник, когда на стол подавали вкусные и свежие булочки.

С большой благодарностью Габуния вспоминает свою воспитательницу, Заслуженного педагога Абхазии Елену Камхуа, которая работала с первых дней открытия лицея-интернета и до недавнего времени. По рассказу выпускника, Камхуа не только привила своим ученикам любовь к знаниям, но и чувства патриотизма, любовь к родине и ее истории.

"Не было ни одного памятника погибшим, ни одного значимого места, которое мы не посетили вместе с Еленой Родионовной. За это я хочу сказать спасибо, и пусть она еще долгие годы будет рядом с нами", - сказал Габуния.

Испорченный праздник и планы

Почти половина жизни действующего директора Абхазского Государственного лицея-интернета Ларисы Капбы связана с этим учреждением. Она проучилась в нем с 3 по 11 классы. После окончания учебы, в разные периоды работала педагогом в Ткуарчале и замминистра образования страны, но в 2014 году снова вернулась в родные стены в качестве руководителя лицея-интерната.

В нынешнем году в лицее 191 учащийся, с 2008 года количество учеников ежегодно колеблется в этих пределах. В учебном процессе задействованы 30 педагогов и 20 воспитателей. В лицее действуют 12 кружков, среди которых борьба, каратэ, дзюдо, хореография, изобразительное искусство, игра на абхазском народном инструменте ачамгур.

Как отметила Капба, юбилейный год выдался не из легких. К празднику лицей готовился еще с прошлого года, но из-за пандемии все пришлось отложить, а поздравительные речи прозвучали только в рабочей группе в соцсетях.

"По сложившейся ежегодной традиции в лицее собираются выпускники, некоторым из которых уже за 70 лет, педагоги, которые преподавали мне и новое послевоенное поколение выпускников. Мы готовили концертную программу, и должно было быть интересно, но в прошлом году мы из-за гриппа не смогли встретиться, а в этом из-за коронавируса", - с сожалением отметила Капба.

Лариса Капба не понаслышке знает, как обучение в интернате объединяет людей. В ее жизни есть друзья, с которыми она учился в лицее, и их дети тоже дружат.

"У нас был очень дружный класс. Даже так сложилось, что к нам примкнули ученики других классов тоже. На протяжении уже десяти лет мы вместе поднимаемся на Рицу каждое 2 января. Так у нас завелось", - сказала она.

В годы учебы, по воспоминаниям Капба, учеников лицея часто возили на экскурсии и однажды ее класс отвезли на строящийся на тот момент ИнугрГЭС. Такое поощрение школьники заслужили тем, что лучше всех соорудили деревянные ящики на конкурсе по труду среди классов. Как-то раз комсомолке Ларисе Капба поручили провести экскурсию для гостей Абхазии от сухумского вокзала до Рицы. Было волнительно, но интересно, призналась она.

Как и все общеобразовательные учреждения страны Абхазский лицей-интернат не работает до 12 января из-за ковидных ограничений, введенных в стране. Министерство просвещения пытается перевести обучение в режим онлайн, но так как в основном ученики лицея – это дети из сельской местности, свободный доступ к интернету и технологиям есть далеко не у всех. Это, подчеркнула директор, сильно усложняет задачу, и руководство лицея рассматривает возможность перехода на заочную форму обучения, при которой классы будут приходить на уроки раз в неделю, получать задание и выполнять их до следующей встречи с педагогами.

Средства на содержание интерната и зарплата учителей государством не задерживается, рассказала Капба и добавила, что комплекс здания содержится в чистоте и порядке, готовы открыться хоть завтра. В планах у руководства открыть при лицее-интернате кружки или уроки по тем направлениям, которые в будущем облегчат жизнь учеников. В пример она привела такие направления, как электротехника, к чему проявляют интерес не только мальчики, но и девочки, по наблюдениям Капба, а также по кулинарии. Но без сторонней поддержки сделать это будет сложно, отметила она.