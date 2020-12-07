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Подача электроэнергии в Сухуме восстановлена

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (251)
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Энергетики Абхазии третьи сутки ликвидируют последствия пожара на подстанции "Сухум-1", обесточившего часть столицы.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Электроснабжение Сухума восстановлено, без подачи электроэнергии пока остается село Яштуха, сообщается на странице РУП "Черноморэнерго" в Facebook. Работы продолжаются до полной ликвидации аварии.

В ночь на 7 декабря началось подключение оборудования к силовому трансформатору для подачи электроэнергии в сеть.

Пожар на подстанции "Сухум-1" произошел в 5:20 утра субботы 5 декабря, что привело к обесточиванию центральной, западной частей Сухума и села Яштуха.

Очагом возгорания стал 33-й фидер (распределительная линия - прим.) "Яштуха". В результате пожара выгорели 16 отходящих фидеров, две секционные и четыре вводные ячейки. На ликвидацию аварии брошены все силы РУП "Черноморэнерго", в том числе, сотрудники районных филиалов предприятия.

© Sputnik / Артур Лебедев
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5 декабря энергетики приступили к монтажу временного оборудования, обеспечивающего проведение аварийных работ. На подстанцию прибыли министр экономики Кристина Озган и гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа.

По сообщению пресс-службы "Чероморэнерго" за 5 декабря, ориентировочное время полной ликвидации аварии, с учетом ее сложности - две недели, на этот срок электроэнергия населению будет подаваться по аварийной схеме.

К вечеру 5 декабря, как уточнил начальник СУЭС Тимур Джинджолия, "через обходные пути" подача электроэнергии была восстановлена на Старом поселке, в инфекционной больнице, на хлебозаводе. В беседе с корреспондентом Sputnik он также выразил надежду на то, что к вечеру воскресенья 6 декабря энергетикам удастся взять какую-то нагрузку с подстанции и подать электричество в большую часть обесточенных районов Сухума.

Отмечалось, что работы по монтажу нового оборудования ведутся в три смены круглосуточно, пока не восстановится электроснабжение в полном объеме, полноценно обеспечить город светом энергетики не в состоянии.

Причинами пожара на подстанции Сухум-1 Джинджолия назвал большую нагрузку на объект и ветхое состояние.

© Foto / РУП "Черноморэнерго"
Реконструкция сгоревшей в Сухуме подстанции включена в Инвестпрограмму

За ночь специалистам удалось полностью освободить помещение, в котором произошел пожар. 

К 14:00 воскресенья 6 декабря специалисты завершили демонтаж поврежденного оборудования на подстанции "Сухум-1" и освободили место для новых ячеек в десять киловатт.

К 17:30 началась ошиновка, соединение ячеек между собой, также накладка нового оборудования для ввода в эксплуатацию. Отходящие кабеля были подведены к ячейкам. 

К 21:00, по словам Тимура Джинджолия, была отлажена работа релейной защиты подстанции и ее силовая часть. Восстановлено пять кабельных фидеров, но пока их не включали. Также восстановлены пять фидеров, обслуживающие город.

"Сейчас идет монтаж сборных шин и спусков. Если все удастся, то сегодня мы попытаемся подать электричество, думаю, половине населения, у которого сейчас нет света. Пока нигде нет света (в обесточенных из аварии частях - прим.), не считая тех частей города, которые мы подключили вчера", - рассказал Джинджолия.

К 22:20 новое оборудование было полностью смонтировано и проходило последние технические проверки. 

Реконструкция подстанции "Сухум-1" была включена в Инвестиционную программу социально-экономического развития Абхазии. Оборудование уже было закуплено в Чебоксарах, по словам пресс-секретаря "Черноморэнерго". 

 

 

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (251)

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