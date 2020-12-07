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Часть Сухума снова осталась без света

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (251)
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Утром в понедельник 7 декабря стало известно, что энергоснабжение в Сухуме восстановлено, но без подачи электричества остается село Яштуха.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Несколько районов Сухума, обесточенных ранее из-за пожара на подстанции, снова остались без электричества, предположительно на два часа.

Как сообщил один из сотрудников "Черноморэнерго" корреспонденту Sputnik, подачу электроэнергии остановили из-за ремонтно-восстнавительных работ на станции "Сухум-1", чтобы не подвергать опасности жизни рабочих. 

Пожар на подстанции "Сухум-1" произошел в 5:20 утра субботы 5 декабря, что привело к обесточиванию центральной, западной частей Сухума и села Яштуха.

Очагом возгорания стал 33-й фидер (распределительная линия - прим.) "Яштуха". В результате пожара выгорели 16 отходящих фидеров, две секционные и четыре вводные ячейки. На ликвидацию аварии брошены все силы РУП "Черноморэнерго", в том числе, сотрудники районных филиалов предприятия.

5 декабря энергетики приступили к монтажу временного оборудования, обеспечивающего проведение аварийных работ. На подстанцию прибыли министр экономики Кристина Озган и гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа.

Реконструкция подстанции "Сухум-1" была включена в Инвестиционную программу социально-экономического развития Абхазии. Оборудование уже было закуплено в Чебоксарах, по словам пресс-секретаря "Черноморэнерго". 

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (251)

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