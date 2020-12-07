Судьи Абхазии подготовятся к цифровой модернизации системы

В июне этого года Парламент республики отложил внедрение автоматизированной судебной информационной системы (АСИС) до января 2021 года.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Судьи и сотрудники аппаратов судов общей юрисдикции пройдут с 7 по 14 декабря занятия по изучению программного обеспечения автоматизированной судебной информационной системы (АСИС), сообщается на сайте Верховного суда Абхазии.

Как сообщает пресс-служба, суды общей юрисдикции на данном этапе готовы для внедрения:

автоматизированной системы в части электронного документооборота между судами общей юрисдикции;

электронного (случайного) распределения дел и материалов судьям;

предоставления физическим и юридическим лицам информации о состоянии рассмотрения материалов судопроизводства;

централизованного хранения судебных актов и других процессуальных документов;

подготовки статистических данных;

регистрации входящей и исходящей корреспонденции и этапов ее движения;

выдачи судебных актов и исполнительных документов, а также передачи материалов в электронный архив.

Все еще остается невозможным внедрение аудио-видеопротоколирования судебных заседаний, так как в Гудаутском и Сухумском районных судах и в Военном суде Абхазии отсутствуют залы судебных заседаний.

АСИС – это единая технологическая платформа, основной задачей которой является обеспечение электронного взаимодействия судов и участников судопроизводства, судов и ведомств, способствующих отправлению правосудия, а также электронного взаимодействия между всеми уровнями судебной системы.

Как показано на инфографике, разработанной Верховным судом Абхазии, в рамках АСИС будут созданы такие инструменты, как:

Внутренний портал. Он предназначен для судей и сотрудников аппарата судов. Здесь будет собрана самая важная информация: приказы, внутренние документы, телефонная база.

Электронное дело. Перевод дел в электронный вид уменьшит бумажную рутину в работе участников судебных процессов и сотрудников судебной системы.

Личный кабинет участника судебного процесса. Войдя в личный кабинет на веб-портале, можно будет отслеживать ход разбирательства и даже отправлять ходатайства и уведомления.

Видеоконференцсвязь. Система видеоконференцсвязи позволит избежать частого этапирования участников судебных процессов из следственных изоляторов в залы суда. После запуска системы они смогут принимать участие в заседаниях прямо из СИЗО.

Аудио- и видеофиксация. 18 залов судебных заседаний в абхазских судах будут оснащены системой видеофиксации заседаний. Доступ к записям своего процесса можно получить в "Личном кабинете".

Одним из главных нововведений судебной реформы, работа над которой началась в 2012 году, стало обязательное использование в судах судебно-информационной системы.

Однако ее внедрение многократно откладывалось. В июне этого года Парламент республики отложил внедрение АСИС до января 2021 года.