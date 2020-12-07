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Бжания утвердил концепцию внешней политики Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201207/1031418164/Bzhaniya-utverdil-Kontseptsiyu-vneshney-politiki-Abkhazii.html

Глава государства утверждает концепцию внешней политики Республики Абхазия в соответствии с пунктом 2 статьи 53 Конституции.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Президент Аслан Бжания подписал Указ "Об утверждении концепции внешней политики Республики Абхазия", сообщается на сайте главы государства.

Основными принципами внешней политики являются:

  • приоритет национальных интересов;
  • активное реагирование на внешние вызовы и угрозы;
  • многоуровневость внешних контактов;
  • открытость к сотрудничеству на основе равноправия и взаимного уважения.

С учетом национальных интересов Абхазии внешнеполитические усилия должны быть направлены на достижение следующих целей:

  • обеспечение национальной безопасности Республики Абхазия, защита ее граждан, укрепление суверенитета и территориальной целостности государства;
  • создание благоприятных внешних условий для социально-экономического развития государства, содействие привлечению иностранных инвестиций в Республику Абхазия и продвижению торгово-экономических интересов Республики Абхазия за рубежом;
  • защита прав и законных интересов граждан Республики Абхазия, находящихся за рубежом;
  • развитие и укрепление стратегического партнерства с Российской Федерацией;
  • развитие и укрепление взаимовыгодного партнерства с государствами, установившими дипломатические отношения с Республикой Абхазия;
  • дальнейшее международное признание Республики Абхазия;
  • укрепление взаимодействия с абхазской диаспорой во всех регионах мира;
  • формирование и укрепление позитивного международного имиджа Республики Абхазия;
  • урегулирование грузино-абхазского конфликта и нормализация отношений с Грузией;
  • содействие упрочению мира и стабильности в Кавказском регионе;
  • активизация усилий по вхождению Республики Абхазия в глобальные и региональные международные институты.

Глава государства определяет основные направления внутренней и внешней политики в соответствии с Конституцией Абхазии.

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