Бжания утвердил концепцию внешней политики Абхазии

Глава государства утверждает концепцию внешней политики Республики Абхазия в соответствии с пунктом 2 статьи 53 Конституции.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Президент Аслан Бжания подписал Указ "Об утверждении концепции внешней политики Республики Абхазия", сообщается на сайте главы государства.

Основными принципами внешней политики являются:

приоритет национальных интересов;

активное реагирование на внешние вызовы и угрозы;

многоуровневость внешних контактов;

открытость к сотрудничеству на основе равноправия и взаимного уважения.

С учетом национальных интересов Абхазии внешнеполитические усилия должны быть направлены на достижение следующих целей:

обеспечение национальной безопасности Республики Абхазия, защита ее граждан, укрепление суверенитета и территориальной целостности государства;

создание благоприятных внешних условий для социально-экономического развития государства, содействие привлечению иностранных инвестиций в Республику Абхазия и продвижению торгово-экономических интересов Республики Абхазия за рубежом;

защита прав и законных интересов граждан Республики Абхазия, находящихся за рубежом;

развитие и укрепление стратегического партнерства с Российской Федерацией;

развитие и укрепление взаимовыгодного партнерства с государствами, установившими дипломатические отношения с Республикой Абхазия;

дальнейшее международное признание Республики Абхазия;

укрепление взаимодействия с абхазской диаспорой во всех регионах мира;

формирование и укрепление позитивного международного имиджа Республики Абхазия;

урегулирование грузино-абхазского конфликта и нормализация отношений с Грузией;

содействие упрочению мира и стабильности в Кавказском регионе;

активизация усилий по вхождению Республики Абхазия в глобальные и региональные международные институты.

Глава государства определяет основные направления внутренней и внешней политики в соответствии с Конституцией Абхазии.

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