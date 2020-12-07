Бжания утвердил концепцию внешней политики Абхазии

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Президент Аслан Бжания подписал Указ "Об утверждении концепции внешней политики Республики Абхазия", сообщается на сайте главы государства.
Основными принципами внешней политики являются:
- приоритет национальных интересов;
- активное реагирование на внешние вызовы и угрозы;
- многоуровневость внешних контактов;
- открытость к сотрудничеству на основе равноправия и взаимного уважения.
С учетом национальных интересов Абхазии внешнеполитические усилия должны быть направлены на достижение следующих целей:
- обеспечение национальной безопасности Республики Абхазия, защита ее граждан, укрепление суверенитета и территориальной целостности государства;
- создание благоприятных внешних условий для социально-экономического развития государства, содействие привлечению иностранных инвестиций в Республику Абхазия и продвижению торгово-экономических интересов Республики Абхазия за рубежом;
- защита прав и законных интересов граждан Республики Абхазия, находящихся за рубежом;
- развитие и укрепление стратегического партнерства с Российской Федерацией;
- развитие и укрепление взаимовыгодного партнерства с государствами, установившими дипломатические отношения с Республикой Абхазия;
- дальнейшее международное признание Республики Абхазия;
- укрепление взаимодействия с абхазской диаспорой во всех регионах мира;
- формирование и укрепление позитивного международного имиджа Республики Абхазия;
- урегулирование грузино-абхазского конфликта и нормализация отношений с Грузией;
- содействие упрочению мира и стабильности в Кавказском регионе;
- активизация усилий по вхождению Республики Абхазия в глобальные и региональные международные институты.
Глава государства определяет основные направления внутренней и внешней политики в соответствии с Конституцией Абхазии.
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