Работников, ликвидирующих последствия аварии на подстанции "Сухум-1", премируют

Сотрудники РУП "Черноморэнерго" уже третьи сутки ликвидируют последствия пожара на подстанции "Сухум-1".

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Работники, принимающие участие в ликвидации последствий аварии на подстанции "Сухум-1", будут премированы, сказал руководитель РУП "Черноморэнерго" Михаил Логуа на брифинге в понедельник 7 декабря.

Он подчеркнул, что к работе были привлечены все силы предприятия, что позволило за два дня подать электричество населению. На проведение таких масштабов работ могло понадобиться до десяти дней, отметил руководитель предприятия.

Пожар на подстанции "Сухум-1" произошел в 5:20 утра субботы 5 декабря, что привело к обесточиванию центральной, западной частей Сухума и села Яштуха.

Очагом возгорания стал 33-й фидер (распределительная линия - прим.) "Яштуха". В результате пожара выгорели 16 отходящих фидеров, две секционные и четыре вводные ячейки. На ликвидацию аварии брошены все силы РУП "Черноморэнерго", в том числе сотрудники районных филиалов предприятия.

5 декабря энергетики приступили к монтажу временного оборудования, обеспечивающего проведение аварийных работ. На подстанцию прибыли министр экономики Кристина Озган и гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа.

Реконструкция подстанции "Сухум-1" была включена в Инвестиционную программу социально-экономического развития Абхазии. Оборудование уже было закуплено в Чебоксарах, по словам пресс-секретаря "Черноморэнерго".